YPF analiza aumentar los combustibles: aseguran que tiene un atraso de más del 15%

La petrolera estatal evalúa aplicar subas graduales desde mediados de mayo tras el congelamiento de precios por 45 días. Desde el sector advierten que la nafta y el gasoil quedaron retrasados respecto al valor internacional del petróleo.

La petrolera estatal YPF analiza aplicar un nuevo aumento en el precio de los combustibles luego de que finalice el acuerdo de estabilidad que mantuvo congelados los valores de la nafta y el gasoil durante 45 días. Según reconocieron directivos de la compañía, actualmente existe un atraso cercano al 15,5% respecto de los precios internacionales.

La situación se da en un contexto marcado por la volatilidad del mercado petrolero internacional y la fuerte suba del barril de Brent, que actualmente ronda los US$105, muy por encima de los valores registrados a comienzos de año.

YPF reconoce un atraso en el precio de la nafta

Durante una presentación ante inversores, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, admitió que los combustibles en Argentina se encuentran por debajo del valor de paridad de importación.

De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, durante abril el precio promedio doméstico, sin impuestos, fue de 90,5 centavos de dólar por litro, mientras que el valor de importación se ubicó en US$1,07 por litro.

Esto implica que tanto la nafta como el gasoil presentan un retraso superior al 15%, una situación que también reconocen otras compañías petroleras del país.

Cuándo podrían aumentar los combustibles

El próximo 15 de mayo vence el plazo del congelamiento de precios dispuesto por YPF a comienzos de abril. La medida había sido tomada luego de una fuerte escalada internacional del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente.

En ese momento, las subas acumuladas en surtidores habían alcanzado cerca del 23% en apenas un mes, situación que comenzó a impactar en el consumo.

“La demanda comenzó a mostrar signos de contracción”, había explicado Horacio Marín, quien señaló que las ventas de combustibles cayeron alrededor de un 10% durante las últimas semanas de marzo.

Ahora, desde el sector aseguran que los incrementos serían graduales y comenzarían a aplicarse en la segunda mitad de mayo, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

En el mercado energético aseguran que las demás empresas del sector seguirán la decisión que tome YPF, ya que la petrolera estatal concentra alrededor del 55% del mercado de combustibles en Argentina.

Por eso, cualquier incremento que aplique la compañía terminará impactando también en firmas como Shell, Axion y otras operadoras privadas.

Mientras tanto, conductores y consumidores siguen atentos a una posible actualización en los surtidores en medio de un contexto económico marcado por la inflación y la caída del consumo.

La guerra en Medio Oriente y el impacto en el petróleo

Uno de los factores que más influyó en la decisión de congelar temporalmente los precios fue la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

La tensión entre Estados Unidos e Irán y las dificultades en el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz provocaron fuertes oscilaciones en el valor del crudo. En algunos momentos, el barril de Brent llegó a superar los US$115.

Ante ese escenario, YPF optó por sostener los precios para evitar un traslado inmediato al bolsillo de los consumidores argentinos.