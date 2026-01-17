Wanda y los millones… de multas de tránsito

La empresaria quedó en el centro de la polémica tras conocerse una abultada deuda por infracciones viales que supera los 16 millones de pesos y que podría complicar su situación administrativa.

La empresaria y conductora volvió a estar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por su vida personal ni por sus proyectos televisivos. En las últimas horas se conoció que Wanda Nara acumula más de 90 infracciones de tránsito en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con una deuda que supera los 16 millones de pesos.

El dato salió a la luz en un programa de televisión donde los periodistas Santiago Sposato y Paula Varela verificaron la información ingresando el DNI de la empresaria en los sistemas oficiales. “Lo único que hicimos fue ingresar su documento en el sistema de multas y apareció la deuda completa”, explicó Sposato, dejando en claro que se trata de registros oficiales y no de rumores.

La situación no es menor: según especialistas en normativa vial, este nivel de deuda podría impedirle renovar su registro de conducir. Un abogado consultado señaló: “La legislación exige estar libre de infracciones para acceder a la renovación. Con una cifra tan elevada, la situación se vuelve complicada”.

Este escenario explica por qué Wanda suele ser trasladada por choferes o allegados. Tal como reveló la prensa, en su momento era Martín Migueles quien se encargaba de llevarla a distintos compromisos, evitando que la empresaria tuviera que manejar. De esta manera, la deuda no solo es un problema administrativo, sino que afecta directamente su vida cotidiana.

La noticia generó un fuerte revuelo en redes sociales y medios de espectáculos. La combinación de fama, dinero y problemas legales convirtió el caso en un verdadero escándalo.

La cifra exacta asciende a más de 16 millones de pesos, producto de 94 infracciones acumuladas en distintos vehículos registrados a su nombre. Este nuevo episodio se suma a otros conflictos mediáticos que han marcado la carrera de Wanda en los últimos meses. Su nombre aparece recurrentemente en titulares vinculados a polémicas familiares, laborales y ahora administrativas, reforzando su perfil de figura pública siempre expuesta a la controversia.

La incógnita ahora es cómo resolverá esta situación. Los especialistas advierten que, de no regularizar la deuda, podría enfrentar sanciones más severas. “No se trata solo de pagar, sino de cumplir con los plazos y procedimientos legales. De lo contrario, las consecuencias pueden incluir la inhabilitación para conducir”, agregó un experto en tránsito.