Wanda Nara habría tenido que pagar un millonario acceso VIP para entrar en “La Casita” de Bad Bunny

La empresaria se convirtió en una de las protagonistas del show de Bad Bunny en River al aparecer en el espacio más exclusivo del recital. Allí compartió escena con referentes de la música urbana como Lali Espósito, Nicki Nicole y Thiago PZK.

Redacción ElNueve.com

La aparición de Wanda Nara en el sector más exclusivo del recital de Bad Bunny en River Plate generó un fuerte debate en el mundo del espectáculo. La llamada “Casita”, un espacio VIP dentro del escenario, se ha convertido en un símbolo de status y visibilidad en los shows del puertorriqueño. Allí compartió escena con figuras de la música urbana como Lali Espósito, Nicki Nicole, Thiago PZK, Luck Ra y Yami Safdie, lo que multiplicó la repercusión mediática.

 

El eje de la controversia fueron los rumores sobre el supuesto costo de acceder a ese lugar privilegiado. Según reveló la periodista Marcela Tauro en Intrusos, “7 millones de pesos salía entrar a la casita”, y aseguró que Wanda habría desembolsado esa cifra para asegurarse un lugar en el mini escenario. La versión instaló la discusión sobre si se trató de una invitación directa del artista o de una estrategia personal de la empresaria.

La importancia de la “Casita” radica en que funciona como un escenario paralelo dentro del show, donde Bad Bunny comparte momentos con invitados especiales. Para los artistas y celebridades que logran estar allí, la exposición es inmediata: cámaras, redes sociales y medios de comunicación amplifican cada gesto, convirtiendo esa presencia en tendencia.

Especialistas en espectáculos remarcan que este tipo de apariciones son parte de una estrategia de marketing. “Wanda sabe cómo ser noticia siempre, y cada movimiento suyo está pensado para reforzar su imagen pública”, señaló la periodista de espectáculos  Leila Pérez. La empresaria, que combina su rol en televisión con negocios de moda y cosmética, suele capitalizar cada evento para mantenerse en el centro de la conversación.


Más allá de la veracidad del pago o no de los 7 millones de pesos, lo cierto es que su presencia volvió a demostrar su capacidad para convertir cada aparición en un tema de discusión pública.

 

