Wanda Nara construye su verdadera “casa de los sueños” en Nordelta

La conductora avanza con un proyecto arquitectónico de lujo en Tigre, con diseño contemporáneo, ambientes amplios y detalles exclusivos que refuerzan su nueva etapa personal y empresarial.

La figura de Wanda Nara vuelve a ser noticia, esta vez por los avances en la construcción de su nueva vivienda en Nordelta, uno de los barrios privados más exclusivos de Tigre. La empresaria compartió imágenes de la obra y definió la propiedad como su “casa soñada”, un proyecto que simboliza independencia y renovación tras sus últimos vaivenes mediáticos y románticos.

El diseño de la residencia se destaca por su estilo moderno y sofisticado. La fachada combina materiales nobles como madera y piedra con amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural. En el interior, la distribución apuesta por espacios abiertos y funcionales, pensados para la vida familiar y social.

Entre los detalles más comentados figuran la instalación de un ascensor interno, un jacuzzi de última generación y ambientes de gran amplitud que incluyen sala de cine privada y gimnasio. La casa también contará con un sector de spa y terraza con vista panorámica, reforzando la idea de confort y lujo que caracteriza a las propiedades de Nordelta.

La obra, que se encuentra en etapa avanzada, se suma al portafolio inmobiliario de Wanda, quien ya había invertido en otras residencias dentro del mismo barrio. Sin embargo, esta construcción tiene un valor simbólico especial: es la primera que lleva adelante como proyecto propio, desligado de decisiones compartidas con alguna pareja.

El mercado inmobiliario estima que una propiedad de estas características puede superar los tres millones de dólares, dependiendo de la ubicación exacta y los acabados finales. Nordelta, con su infraestructura de seguridad y servicios premium, se mantiene como uno de los puntos más codiciados por celebridades y empresarios.

La nueva casa de Wanda se convierte así en un atractivo no solo para sus seguidores, sino también para la prensa de espectáculos, que sigue de cerca cada detalle de la obra. La empresaria, fiel a su estilo, comparte avances en redes sociales y alimenta la expectativa sobre cómo será la residencia una vez finalizada.

En paralelo, la influencer de espectáculos Juariu detectó un detalle que generó especulación: desde el balcón de la nueva casa de Wanda se podría llegar a ver la vivienda que en su momento fue considerada “la casa de los sueños” junto a Mauro Icardi, y que utilizan el futbolista y la actriz China Suárez cuando están en Argentina. Una coincidencia que suma un condimento extra a la historia y que promete seguir dando que hablar.