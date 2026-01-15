Volverán a operar al niño de 8 años que sufrió un accidente en un UTV en Pinamar

El menor permanece internado en terapia intensiva, con diagnóstico crítico por una lesión hepática, y será sometido a una nueva intervención tras mostrar leves signos de mejoría.

Un nene de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente con un UTV en Pinamar será sometido a una nueva cirugía, la tercera desde su ingreso al hospital. El menor presentó leves mejorías en las últimas horas y, de mantenerse estable, los médicos avanzarán con el procedimiento programado.

El siniestro ocurrió en la zona de La Frontera de Pinamar, cuando el vehículo todoterreno en el que viajaba el niño junto a sus padres impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok. El choque provocó lesiones severas en el menor, que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar.

Según el parte oficial, el niño sufrió una grave lesión hepática y una hemorragia abdominal, lo que obligó a dos operaciones previas para estabilizarlo. “El paciente se encuentra en preparación para ingresar a quirófano, donde se realizará el retiro del packing hepático y el cierre abdominal”, detallaron desde el hospital.

El jefe de Terapia Intensiva del centro de salud explicó: “El cuadro sigue siendo crítico, pero desde ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, lo que es un dato alentador dentro de la complejidad”. La evolución es monitoreada minuto a minuto por un equipo multidisciplinario.

El accidente también dejó a otras dos menores heridas. Una de ellas sufrió lesiones leves, mientras que la otra presentó una fractura de maxilar y fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para recibir atención especializada.

La comunidad de Pinamar se mantiene en vilo por la salud del niño, identificado como Bastián Jerez, mientras familiares y allegados esperan con expectativa el resultado de la nueva intervención. “Las próximas horas serán clave para evaluar su respuesta al procedimiento y su recuperación”, señalaron los médicos.

Este caso volvió a poner en debate el uso de los UTV en zonas de médanos, donde los accidentes suelen ser frecuentes. Especialistas en seguridad vial remarcaron: “Estos vehículos no están diseñados para circular en espacios con alta presencia de turistas y niños, por lo que es fundamental reforzar las medidas de prevención”.