Volcó un camión en la ruta 14, el chofer quedó atrapado y los vecinos se llevaron el pollo congelado que trasladaba

El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 38 de la ruta nacional 14, cerca de Gualeguaychú. El conductor, de 25 años, quedó atrapado dentro de la cabina y fue rescatado por Bomberos Voluntarios. Tras el vuelco, parte de la carga de pollo congelado quedó en el lugar y varios vecinos se acercaron para llevársela.

Un camión que transportaba pollo congelado volcó durante la madrugada de este jueves sobre la ruta nacional 14, a la altura de Gualeguaychú, Entre Ríos. El conductor, de 25 años, quedó atrapado dentro de la cabina. Vecinos y personas que pasaban por el lugar saquearon y se llevaron parte de la carga.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:30, en el kilómetro 38 de la ruta 14. El vehículo, un Ford Cargo con semirremolque perteneciente a la empresa Fadel, circulaba en sentido norte-sur desde Pronunciamiento hacia San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Según relató el propio conductor, habría sufrido un momento de somnolencia mientras manejaba. Al advertir que el camión se desviaba hacia la banquina oeste, realizó una maniobra brusca que terminó provocando el vuelco del rodado.

El camión terminó con las ruedas hacia arriba y el joven quedó atrapado en el interior de la cabina. Tras el accidente, personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú trabajó en el lugar para poder extraer al conductor.

Finalmente, los rescatistas lograron sacarlo por la claraboya de la cabina. Como medida preventiva, el joven fue trasladado al Hospital Centenario, donde quedó internado con aparentes lesiones leves.

También participaron del operativo efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Gendarmería Nacional. Los agentes colaboraron con el resguardo de la zona y con el control de una fuga detectada en el vehículo.

Vecinos se llevaron cajas de pollo luego de que el camión volcará

Mientras se desarrollaba el operativo por el vuelco del camión, vecinos de la zona se acercaron hasta el lugar y comenzaron a retirar parte de la carga de pollo congelado que había quedado en el sector.

La situación fue explicada por el subjefe de Policía, Mauricio Asler, en declaraciones a Radio Nacional y R2820. Según explicó el funcionario, la mercadería estaba asegurada, pero la ruptura de la cadena de frío impedía que los productos pudieran volver a ser trasladados.

Ante esta situación, además de las tareas para rescatar al conductor y retirar el camión, las autoridades tuvieron que intervenir frente a la presencia de personas que se acercaron para llevarse parte de los productos.