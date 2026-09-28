Videos y fotos de la tormenta de granizo que azotó las Sierras Chicas y la capital de Córdoba

Las imágenes compartidas por vecinos muestran cómo enormes piedras de hielo destrozaron techos, ventanas y vehículos en distintos puntos de la provincia, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas.

Un violento temporal de granizo sorprendió este lunes a gran parte de la provincia de Córdoba, dejando a su paso daños materiales y escenas de alto impacto registradas por los propios vecinos. La caída de piedras de gran tamaño, acompañada por lluvias copiosas y ráfagas de viento, afectó tanto a localidades de las Sierras Chicas como a barrios de la capital.

En Unquillo y Mendiolaza, el granizo alcanzó dimensiones comparables a pelotas de golf, provocando roturas en techos, ventanales y automóviles. En Bialet Massé, las calles quedaron cubiertas de hielo, generando acumulaciones que dificultaron la circulación y recordaron a una nevada.

La ciudad de Córdoba también sufrió el impacto del fenómeno. En sectores como Villa Belgrano, Argüello y Valle Escondido, los residentes fueron sorprendidos por la pedrea en horas de la tarde. Los videos difundidos muestran autos dañados, techos perforados y calles completamente blancas. Las cuadrillas municipales trabajaron para despejar arterias y asistir a los damnificados, mientras las imágenes se viralizaban en redes sociales y daban cuenta de la magnitud del temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por tormentas en los departamentos de Colón, Punilla, Cruz del Eje, San Alberto, Santa María, Río Primero y Río Segundo. Se esperan precipitaciones intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados de agua podrían oscilar entre 20 y 50 milímetros, con valores superiores en zonas puntuales.

Las autoridades instaron a extremar precauciones, recomendando asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas para evitar filtraciones, no refugiarse bajo árboles ni marquesinas por riesgo de caída de ramas, desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua y evitar transitar por calles anegadas o zonas inundables.

El temporal se produjo tras un fin de semana con temperaturas cercanas a los 30 grados, lo que favoreció la formación de tormentas severas. Córdoba, por su ubicación en el centro del país y su relieve serrano, suele ser escenario de fenómenos extremos en primavera. La combinación de calor, humedad y viento generó las condiciones para que el granizo alcanzara dimensiones extraordinarias, dejando una postal que impactó tanto en la capital como en las localidades del interior.