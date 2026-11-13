Videos: un muerto, 30 heridos y 2 desaparecidos tras la explosión de un caño de gas en Buenos Aires

El hecho ocurrió en Remedios de Escalada durante trabajos de renovación de la red de MetroGAS. Una máquina dañó una cañería y provocó una fuga seguida de una fuerte explosión e incendio. Hay siete personas con quemaduras graves.

Una fuerte explosión seguida de un incendio sacudió este viernes a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y dejó un saldo de al menos un muerto, 30 heridos y dos personas desaparecidas. El estallido se produjo cuando una máquina perforó una cañería de gas durante trabajos de renovación de la red de MetroGAS.

El hecho se registró alrededor de las 10.52 en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a un comercio y en una zona de importante circulación. La explosión provocó un incendio que alcanzó varios locales de las inmediaciones.

Según informaron fuentes oficiales entre los heridos hay siete personas con quemaduras graves, que debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud.

Cómo se produjo la explosión en Lanús

De acuerdo con las primeras informaciones, la explosión se originó cuando una máquina perforó una cañería de gas mientras se realizaban tareas de renovación de redes a cargo de MetroGAS y una empresa tercerizada.

🚨 EXPLOSIÓN E INCENDIO EN REMEDIOS DE ESCALADA: 20 HERIDOS Y 5 CON QUEMADURAS GRAVES 🔥 Una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones sacudió este viernes por la mañana Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. 📍 El siniestro ocurrió en la zona de Beltrán e Iberlucea, cuando una máquina que realizaba trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución de MetroGAS. 🏥 El saldo es de 20 personas heridas, cinco de ellas con quemaduras graves. 🚒 Bomberos, ambulancias, Policía y Defensa Civil desplegaron un amplio operativo. También fueron evacuados preventivamente un jardín de infantes, un geriátrico, comercios y viviendas de la zona. ⚠️ MetroGAS confirmó que el accidente se produjo durante los trabajos de renovación de la red y que dos operarios de la empresa resultaron heridos. 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #RemediosDeEscalada, #Lanús, #Explosión, #Incendio, #MetroGAS, #Emergencia — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 13, 2026

Claudio Arale, director general de Defensa Civil de Lanús, explicó que el municipio recibió una alerta por un escape de gas seguido de una explosión.

“En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada que se llama Exgade. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión”, señaló.

La magnitud del incendio obligó a evacuar el perímetro y desplegar un amplio operativo de emergencia, con la participación de bomberos de Lanús y de localidades cercanas.

Los heridos fueron derivados a distintos centros asistenciales de la zona, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

Las personas que presentaban cuadros más delicados fueron trasladadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Otros pacientes recibieron atención en el Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo y en la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero.

Las autoridades confirmaron que el número de afectados ascendía a 30 personas y que dos permanecían desaparecidas.

Cómo es el operativo tras la explosión

En el lugar trabajaron bomberos de Lanús Oeste y Lanús, junto con dotaciones de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde y Echenagucía.

También participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, equipos de Explosivos, Riesgos Especiales y Policía Ecológica, además de personal de Defensa Civil.

Pasadas las 17.30, desde el municipio informaron que el fuego estaba controlado, aunque todavía aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para poder extinguirlo por completo y evaluar los daños.

“El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños“, señalaron las autoridades.

🇦🇷 ARGENTINA | EXPLOSIÓN E INCENDIO EN LANÚS: HAY 27 HERIDOS, CINCO DE ELLOS GRAVES Una máquina rompió un caño de gas durante trabajos de renovación en Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, y provocó una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones. El estallido generó llamas de gran altura y desató un amplio operativo de emergencia. Al menos 27 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad. Bomberos, Defensa Civil y equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar el fuego, asistir a los afectados y resguardar a los vecinos. También se realizaron evacuaciones preventivas en la zona. Las autoridades trabajan para controlar la situación y determinar las circunstancias del siniestro. — Media Oriente (@MediaOriente) November 13, 2026

Investigan las causas de la explosión en Lanús

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada, conducida por Yanina Estévez, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y establecer posibles responsabilidades.

Como primera medida, la fiscalía solicitó la demora de dos directivos de MetroGAS.