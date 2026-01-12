Videos: un “mini tsunami” dejó un muerto y más de 35 heridos en Santa Clara del Mar y Mar del Plata

Una ola gigante sorprendió a turistas en la Costa Atlántica y provocó una tragedia en Santa Clara del Mar, con un hombre fallecido, más de 35 heridos y un amplio operativo de emergencia en Mar del Plata y Mar Chiquita por un fenómeno meteorológico.

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió este lunes a turistas y vecinos en la Costa Atlántica y dejó un saldo trágico: un hombre murió y al menos 35 personas resultaron heridas tras el impacto de una ola gigante que afectó principalmente a Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Mar Chiquita. Además, otro hombre sufrió un infarto luego de ser arrastrado por el agua y permanece internado.

El hecho fue confirmado por Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, que informó que la mayoría de los heridos presentó golpes leves, aunque el operativo sanitario continúa activo de manera preventiva en toda la zona costera afectada.

Según los primeros datos oficiales, la víctima fatal fue arrastrada por el mar y habría golpeado su cabeza contra las rocas de la costa en Santa Clara del Mar. Testigos relataron que, minutos antes del impacto, el mar se retiró de forma repentina, generando una falsa sensación de calma. Instantes después, una ola de gran magnitud, estimada en hasta cinco metros, avanzó con fuerza inusual sobre la playa, según informaron desde el diario La Capital de Mar del Plata.

Guardavidas intentaron reanimar al hombre durante más de 30 minutos, practicándole maniobras de RCP, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

#MardelPlata 🌊 En cuestión de minutos, el mar se retiró varios metros de la costa y tuvo una abrupta crecida que sorprendió a marplatenses y turistas 🔴 Toda la información 📲 https://t.co/Vl87UHlL2R 📹 fedecermelo#diariolacapitalmdp #olagigante #crecida #mar #mardel pic.twitter.com/B8IajkxCPM — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) January 12, 2026

Turistas que se encontraban en distintos balnearios relataron escenas de desesperación. El agua ingresó de manera abrupta y arrastró reposeras, sombrillas, bolsos y pertenencias personales, obligando a las personas a ayudarse entre sí para evitar ser llevadas por la corriente. Incluso, varios testigos aseguraron que debieron sostener a sus mascotas para que no fueran arrastradas por el mar.

En sectores como California Beach, la marea sorprendió tanto a quienes estaban dentro del agua como a quienes descansaban en la arena. En total, se contabilizaron 35 heridos, en su mayoría con lesiones leves, aunque algunos requirieron atención médica en hospitales cercanos.

Ante la magnitud del evento, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de todos los balnearios en el distrito de Mar Chiquita y sectores de Mar del Plata. En el lugar trabajan de manera coordinada Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y fuerzas de seguridad, con ambulancias y personal especializado.

Desde Defensa Civil explicaron que se trató de “olas espurias”, un fenómeno imprevisible y poco frecuente en la región. “Al momento del evento se registró un aumento local del viento, producto de ráfagas asociadas a tormentas cercanas a Mar del Plata”, indicaron.

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la ola gigante en Mar del Plata

Especialistas señalaron que el episodio podría estar vinculado a un meteotsunami, un fenómeno ya registrado en la región, como ocurrió en diciembre de 2022 en Mar del Plata. Según explicó en su momento el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), se trata de un “tsunami suave de origen atmosférico”, generado por perturbaciones de presión asociadas a tormentas intensas.

Estas alteraciones pueden provocar una amplificación repentina de las ondas oceánicas, que al llegar a la costa generan olas de gran energía. Aunque no son habituales en el sudeste bonaerense, pueden producirse cuando coinciden determinadas condiciones de velocidad del viento, presión atmosférica y estado del mar.