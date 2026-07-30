Videos del momento en que un enfermero golpea a unos abuelos en un geriátrico en Mar del Plata

Las cámaras de seguridad registraron escenas de violencia contra residentes de una institución privada. El trabajador fue despedido y enfrenta una causa judicial por lesiones, mientras se multiplican los reclamos por mayor control en hogares de adultos mayores.

Un caso de maltrato en geriátricos indigna a Mar del Plata tras la difusión de videos que muestran a un enfermero agrediendo a mujeres mayores bajo su cuidado. Las imágenes, captadas por el sistema de seguridad interno del hogar “David”, revelan cómo el hombre golpeaba y maltrataba a residentes, lo que derivó en una denuncia penal y en su inmediata desvinculación laboral.

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, de 37 años. En los registros se observa cómo obligaba a una paciente a comer de manera violenta, golpeándola con una cuchara en la boca, y luego la trasladaba en silla de ruedas hasta su habitación, donde continuaba con insultos y amenazas. En otro video, se lo ve arrojando a otra residente sobre una cama con brusquedad. Durante las agresiones, el enfermero llegó a gritar frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p…?” y “Morite de una vez y nos dejás de joder a todos”.

Las víctimas sufrieron lesiones leves, entre ellas cortes y escoriaciones en el rostro. La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª de Mar del Plata y quedó en manos de la Fiscalía N°7, a cargo de la doctora Graciela Trill. El enfermero fue imputado por lesiones y, aunque recuperó la libertad, sigue bajo investigación.

El geriátrico informó que desvinculó al trabajador apenas se conocieron las imágenes y aseguró que colaborará con la justicia. Sin embargo, el caso reavivó el debate sobre la seguridad en geriátricos, la capacitación del personal y la necesidad de controles más estrictos en instituciones de cuidado de adultos mayores.

Los familiares de las víctimas expresaron su indignación y dolor. Una hija de una residente declaró: “Nunca imaginamos que algo así podía pasar. Confiamos en que estaban cuidadas y nos encontramos con estas imágenes que son un horror”. Asociaciones de derechos humanos también exigieron medidas urgentes para garantizar la protección de los residentes, señalando que este tipo de episodios ponen en evidencia la vulnerabilidad de quienes dependen de terceros para su atención diaria.

La investigación judicial busca determinar si existieron más víctimas dentro del establecimiento y si hubo responsabilidades compartidas por parte de la institución.