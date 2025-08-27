Videos: atacaron a piedrazos la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora 

El presidente Javier Milei fue agredido durante una caravana en Lomas de Zamora cuando un grupo de militantes lanzó piedras y objetos contra su comitiva. Hubo dos detenidos y la actividad debió ser suspendida de urgencia.

Javier Milei vivió un tenso momento este martes en Lomas de Zamora, cuando la caravana que encabezaba fue atacada con piedras y objetos contundentes. El hecho obligó a evacuar de urgencia al mandatario y a su comitiva en medio de corridas y enfrentamientos con militantes opositores.

El presidente se encontraba acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert, en el marco de una recorrida política en la provincia de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes oficiales, hubo dos personas detenidas por los incidentes.

La jornada había comenzado en un clima de entusiasmo, con cientos de vecinos acercándose a saludar al mandatario. Sin embargo, sobre el final del recorrido, un grupo de militantes opositores lanzó piedras contra la camioneta de Milei y agredió a la seguridad del operativo.

“Cayeron piedras muy cerca del Presidente, de Karina y de mí. También golpearon a chicas que estaban tomando fotografías. La situación se volvió muy violenta y, por seguridad, decidimos terminar el acto”, relató José Luis Espert en declaraciones televisivas.

El economista detalló que debió retirarse en la moto de un militante, mientras que el presidente y su hermana fueron trasladados en otra camioneta.

Milei responsabilizó al kirchnerismo por el ataque en Lomas de Zamora

Una vez a salvo en la Residencia de Olivos, Javier Milei utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para repudiar el ataque: “En Olivos con el profe Espert y Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los tirapiedras kirchneristas volvieron a recurrir a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más”.

Por su parte, Espert acusó directamente al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y aseguró: “La violencia interrumpió la caravana. Esto es el kirchnerismo, es violencia. No nos van a amedrentar, vamos a seguir recorriendo la Provincia de Buenos Aires”.