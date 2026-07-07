Videos: Argentina protagonizó una remontada histórica ante Egipto y explotó la emoción en el final del partido

La Selección argentina perdía 2 a 0, pero reaccionó en los últimos minutos, venció 3 a 2 a Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. En Mendoza, cientos de hinchas celebraron con euforia el gol agónico de Enzo Fernández y el pase a la siguiente ronda. Reviví el gol de la victoria.

La Selección argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título del Mundial 2026. En un partido cargado de dramatismo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó un 2 a 0 en contra, derrotó 3 a 2 a Egipto en los 90 minutos y se clasificó a los cuartos de final.

Mientras el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta vibraba con una definición inolvidable, en Mendoza miles de fanáticos siguieron el encuentro con la misma intensidad. El gol de Enzo Fernández, en el minuto 93, desató una explosión de festejos en bares, plazas y hogares de toda la provincia.

Argentina sufrió, reaccionó y dio vuelta un partido inolvidable

El seleccionado argentino tuvo un comienzo complicado frente a un Egipto que sorprendió desde el inicio. A los 14 minutos, Yasser Ibrahim abrió el marcador para el conjunto africano. Poco después, la Albiceleste tuvo una gran oportunidad para igualar el encuentro, pero Lionel Messi desperdició un penal tras una destacada intervención del arquero Shobeir Oufa.

En el complemento, el panorama se complicó aún más para el equipo de Lionel Scaloni. A los 22 minutos, Mostafá Ziko amplió la ventaja y puso el 2 a 0, dejando a Argentina contra las cuerdas.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. A los 34 minutos, Cristian “Cuti” Romero descontó de cabeza y renovó las esperanzas argentinas. Apenas cuatro minutos después, Lionel Messi apareció para marcar el empate y darle un nuevo impulso al seleccionado.

Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, llegó el momento más esperado: en el minuto 93, Enzo Fernández definió el 3 a 2 definitivo y selló una remontada histórica que metió a la Albiceleste entre los ocho mejores del campeonato.

El encuentro estuvo marcado por varias jugadas decisivas. Además del penal que Messi no logró convertir en el primer tiempo, Egipto llegó a marcar un tercer gol, aunque la acción fue anulada tras la revisión del VAR, que detectó una infracción previa sobre Lisandro Martínez.

La decisión mantuvo con vida a Argentina, que terminó aprovechando ese envión para cambiar la historia del partido.

Así festejaron los mendocinos el triunfo agónico de Argentina

La remontada de la Selección argentina también se vivió con enorme intensidad en Mendoza, donde cientos de hinchas siguieron el partido en distintos puntos de la provincia.

Cuando Enzo Fernández convirtió el gol del triunfo en tiempo de descuento, los festejos fueron inmediatos. Gritos, abrazos, aplausos y banderas celestes y blancas coparon bares, restaurantes, plazas y viviendas, donde los mendocinos celebraron una clasificación que parecía escaparse.

El último minuto del encuentro quedó marcado por la emoción de los fanáticos, que vivieron una de las victorias más sufridas y emocionantes del Mundial.

Quién será el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026

Con este triunfo, la Selección argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera conocer a su próximo rival. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza, que se disputará durante la jornada de este martes.