Video: una mujer y su hija cayeron al Río de la Plata tras perder el control de su camioneta

Una camioneta cayó al Río de la Plata en plena madrugada en la Costanera porteña y generó momentos de extrema tensión. En el vehículo viajaban una mujer y su hija de 11 años, quienes fueron rescatadas rápidamente por pescadores.

El episodio ocurrió en la madrugada de este viernes cuando una camioneta cayó al Río de la Plata en la zona de la Costanera porteña. En el vehículo viajaban una mujer de 29 años y su hija de 11, quienes fueron rescatadas por pescadores que se encontraban en el lugar. Ambas resultaron fuera de peligro.

El hecho se registró cerca de las 2 de la mañana en la Avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura del complejo Costa Salguero. Testigos presenciaron el momento en que una Chevrolet Spin atravesó el sector de pasto, rompió la contención y terminó dentro del agua, quedando prácticamente sumergida hasta el techo.

Según relataron fuentes del caso, el dueño del vehículo se encontraba pescando junto a familiares cuando ocurrió el incidente. En ese momento, su pareja ingresó a la camioneta para buscar un objeto personal y, por causas que aún se investigan, el rodado comenzó a moverse.

La mujer, que no sabría conducir, perdió el control del vehículo y logró descender antes de que cayera al río, aunque sufrió un golpe en una pierna. Sin embargo, su hija, que se encontraba dentro del habitáculo, quedó atrapada en el momento en que la camioneta ingresó al agua.

#CABA

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Una camioneta cayó al Río de la Plata en la Costanera: rescataron a una mujer y a su hija de 11 años. El vehículo estaba estacionado en una zona inhabilitada para autos.

El incidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en Rafael Obligado al 2234, cerca del ingreso… pic.twitter.com/EJTH26s0Vl — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 3, 2026

Ante la situación, familiares y pescadores que estaban en la zona se arrojaron rápidamente al río y lograron rescatar a la menor y asistir a la mujer, en un operativo improvisado que resultó clave.

Tras el llamado al 911, se desplegó un importante operativo con la participación de la Policía de la Ciudad, Bomberos, Prefectura Naval y el SAME, que asistieron a las víctimas en el lugar.

De acuerdo al parte médico, tanto la mujer como la niña no presentaron lesiones físicas de gravedad, aunque sí atravesaron un cuadro de crisis nerviosa producto del impacto emocional del episodio.

Los buzos confirmaron que no había personas atrapadas dentro del vehículo, mientras que horas más tarde una grúa logró retirar la camioneta del agua.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, que busca determinar las circunstancias exactas del hecho. Entre las medidas dispuestas, se ordenó realizar un test de alcoholemia a la conductora para avanzar en la calificación del expediente.