Video: Una joven murió y seis personas quedaron graves tras ser embestidos por un colectivo en una parada

El siniestro ocurrió frente al skatepark de la rambla marplatense, en pleno horario pico. La Fiscalía investiga las causas mientras las víctimas permanecen internadas en el Hospital Alende.

El boulevard Patricio Peralta Ramos, uno de los puntos más transitados de Mar del Plata, se convirtió en escenario de una tragedia que conmocionó a la ciudad. Un colectivo de la línea 532, interno Nº 173, perdió el control y embistió la estructura de la parada ubicada frente al skatepark, atropellando a varias personas que aguardaban allí. El impacto fue devastador: una joven de 18 años murió en el acto y otras seis personas resultaron gravemente heridas.

Entre los heridos se encuentran un adolescente de 15 años con fracturas y traumatismos faciales, además de adultos con lesiones de extrema gravedad como traumatismos craneoencefálicos, fracturas de fémur, pelvis y cadera. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Oscar Alende”, donde permanecen bajo atención médica especializada. El parte médico confirmó que varios de ellos ingresaron inconscientes y con riesgo vital.

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención inmediata y ordenó pericias para determinar las causas del despiste. El chofer del colectivo quedó bajo investigación y se evalúa si hubo una falla mecánica o un error humano. La subcomisaría Casino notificó a la fiscalía y coordinó el operativo junto a SAME y Policía, quienes desplegaron un fuerte dispositivo de asistencia y control del tránsito en la zona costera.

El accidente ocurrió en horario pico, lo que incrementó la conmoción entre vecinos y turistas que circulaban por la rambla. Testigos relataron escenas de desesperación y destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia. Sin embargo, el hecho reavivó el debate sobre la seguridad del transporte público en Mar del Plata y el estado de mantenimiento de las unidades que circulan diariamente.

Especialistas en seguridad vial consultados remarcan que este tipo de siniestros ponen de relieve la necesidad de controles más estrictos sobre las condiciones de las calles, condiciones técnicas de los colectivos y la capacitación de los choferes ante estos accidentes.

La investigación judicial será clave para establecer responsabilidades y definir si se trató de una falla mecánica, un exceso de velocidad o una maniobra imprudente. Mientras tanto, familiares de las víctimas aguardan novedades en el hospital.