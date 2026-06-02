Video: una cámara registró el recorrido dónde habría traslado el cuerpo de Agostina Vega

La grabación se incorporó a la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años. Los investigadores sostienen que las imágenes podrían ser determinantes para reconstruir los movimientos de Claudio Barrelier, principal acusado.

El caso de Agostina Vega sumó en las últimas horas una nueva evidencia que podría resultar decisiva para la investigación judicial. Se trata de un video captado por cámaras de seguridad que mostraría el recorrido realizado por el vehículo utilizado por Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años. Las imágenes, incorporadas al expediente, forman parte de la reconstrucción que llevan adelante los investigadores para determinar cómo fueron los movimientos previos al hallazgo del cuerpo de la menor en la provincia de Córdoba.

El video que podría complicar aún más al principal acusado

Según trascendió, la grabación muestra el paso de un Ford Ka negro que habría sido utilizado por Barrelier durante una parte de la secuencia investigada.

De acuerdo con la pesquisa, el automóvil fue registrado circulando hacia una zona descampada del barrio Ferreyra, donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Agostina.

Los investigadores consideran que el material audiovisual aporta información relevante para reconstruir el recorrido realizado por el acusado y contrastar las distintas versiones que brindó desde el inicio de la causa.

Uno de los datos que surgió durante la investigación es que el automóvil no pertenecía al detenido. La propietaria del vehículo ya declaró ante la Justicia y aseguró que Barrelier le había solicitado el auto argumentando que debía realizar tareas laborales. Ese testimonio quedó incorporado al expediente y será analizado junto con el resto de las pruebas reunidas por los fiscales.

Allanamientos y nuevas medidas judiciales

Mientras avanza la investigación, durante las últimas horas se realizaron distintos procedimientos vinculados a la causa. Uno de ellos tuvo lugar en la vivienda de la madre del detenido, donde trabajó personal especializado junto a la división de canes. El objetivo fue recolectar elementos que permitan esclarecer si existió algún tipo de participación o conocimiento previo de los hechos por parte de terceros.

Tras el operativo, la mujer habló públicamente y expresó su dolor por la situación. Además, aseguró que desconocía cualquier vinculación de su hijo con el crimen y sostuvo que, de comprobarse las acusaciones, se trata de hechos imposibles de justificar.

La causa continúa sumando pruebas periciales, testimonios y registros audiovisuales que serán analizados por la fiscalía.

En paralelo, los investigadores esperan los resultados de distintos estudios complementarios para avanzar en la reconstrucción completa de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.