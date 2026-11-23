La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. Santiago estaba sentado con un amigo tomando una gaseosa cuando el atacante se acercó y le dio una trompada en la nuca y la sien. Su padre aseguró que fue un ataque premeditado y que los dos jóvenes que acompañaban al agresor no hicieron nada para detenerlo.

Un violento episodio ocurrió en un kiosco de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, donde un joven recibió una brutal golpiza por parte de un rugbier que lo atacó por la espalda mientras estaba sentado junto a un amigo. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes muestran cómo la víctima perdió el conocimiento desde el primer golpe.

Según relató Pablo, el padre de Santiago, su hijo se encontraba tomando una gaseosa cuando el agresor se levantó de otra mesa, se acercó por detrás y comenzó a golpearlo sin que existiera una discusión previa.

“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó el hombre durante una entrevista televisiva.

El primer impacto fue en una zona sensible de la cabeza, entre la nuca y la sien. Santiago perdió el conocimiento prácticamente de inmediato, se desplomó sobre la silla y terminó en el suelo sin posibilidades de defenderse.

“En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien y va todo hacia atrás. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento”, describió su padre.

El motivo de la agresión: una cuestión sentimental

Al intentar explicar qué pudo haber desencadenado el ataque, Pablo señaló que los jóvenes se conocen porque viven en Merlo, una ciudad que definió como un lugar donde todos se conocen.

De acuerdo con su relato, la agresión estaría relacionada con una cuestión sentimental: Santiago está conociendo a la expareja del joven que lo golpeó.

El padre insistió en que no hubo ningún enfrentamiento previo dentro del kiosco y que su hijo fue sorprendido mientras estaba sentado.

“Lo agarra desprevenido, de espalda”, remarcó.

El rol de los dos jóvenes que acompañaban al agresor

Otro de los aspectos que cuestionó Pablo fue el comportamiento de los dos jóvenes que estaban junto al atacante. Según su interpretación de las imágenes de seguridad, ninguno intentó frenar la golpiza ni asistir a Santiago cuando quedó inconsciente.

Incluso, sostuvo que habrían tenido un papel para impedir que el amigo de su hijo pudiera intervenir.

“Por eso te digo que fue premeditado. Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo”, afirmó.

El padre también aseguró que los tres jóvenes se retiraron juntos después de la agresión y que el atacante no se detuvo a comprobar cómo estaba la víctima.

“Se van los tres, se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer”, relató.

Para Pablo, la responsabilidad no termina en quien ejecutó los golpes. Consideró que los acompañantes también deben ser investigados por su comportamiento durante el episodio y por no haber asistido al joven.

Los antecedentes de violencia del rugbier

Durante la entrevista, el padre de Santiago también aseguró que el agresor tendría antecedentes de episodios violentos, aunque aclaró que desconoce si existen denuncias formales en su contra.

“Sé que es una persona muy violenta, ya tiene antecedentes”, sostuvo.

Además, contó que después del ataque habló con la madre del joven y que ella le habría mencionado otros episodios de violencia protagonizados por su hijo.

Cómo se encuentra Santiago después de la golpiza

A pesar de la violencia del ataque, Santiago evoluciona favorablemente. Su padre explicó que fue sometido a distintos estudios médicos, entre ellos una tomografía, y que actualmente permanece en su casa con reposo y los cuidados indicados.

“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, explicó.

Pablo reconoció que la recuperación de su hijo es lo que más tranquilidad le genera, aunque todavía atraviesa la angustia por lo sucedido.

“Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el desenlace podría haber sido mucho más grave debido a la zona de la cabeza en la que recibió el golpe.

“Una piña en la sien capaz que terminábamos hablando de otra cosa. Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”, manifestó.

El padre denunciará el ataque en la Fiscalía

Finalmente, Pablo adelantó que tiene previsto presentarse directamente en la Fiscalía para denunciar lo ocurrido.

Explicó que prefiere no iniciar el trámite en una comisaría porque el padre del agresor sería policía, una circunstancia que, según dijo, le genera desconfianza respecto del tratamiento que podría recibir la denuncia.

Mientras tanto, Santiago continúa recuperándose en su domicilio, luego de una agresión que quedó registrada en las cámaras de seguridad del kiosco y que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.