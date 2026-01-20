Video: un policía borracho se bajó del auto, empezó a los tiros e hirió a un hombre que entraba a trabajar

Un cabo de la Policía Federal, presuntamente alcoholizado, descendió de su vehículo y efectuó varios disparos en la vía pública en Villa Crespo. Un vecino, que estaba entrando a trabajar en una fábrica, resultó herido de bala en una pierna y tuvo que ser asistido.

Un grave episodio de violencia sacudió al barrio porteño de Villa Crespo en la madrugada de este martes, cuando un hombre descendió de su vehículo y comenzó a disparar con un arma de fuego en plena vía pública. Como resultado del ataque, un peatón resultó herido de bala y debió ser asistido, aunque se encuentra fuera de peligro. El agresor fue reducido y detenido: se trata de un cabo de la Policía Federal, que habría estado alcoholizado al momento del hecho.

Según confirmaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en la intersección de Fitz Roy y Muñecas, donde vecinos alertaron al 911 tras escuchar más de diez detonaciones. Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad llegó rápidamente al lugar y montó un operativo para controlar la situación.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre que había bajado de un Volkswagen negro y, por motivos que aún se investigan, abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la zona. Uno de los disparos impactó en la pierna de un transeúnte que estaba ingresando a su lugar de trabajo, una fábrica ubicada a pocos metros del lugar del ataque.

La víctima fue trasladada en ambulancia del SAME al Hospital Durand, donde recibió atención médica. Los profesionales confirmaron que la herida no reviste riesgo de vida, ya que el proyectil entró y salió sin comprometer zonas vitales.

El agresor: un cabo de la Policía Federal

En medio de un fuerte despliegue policial, el tirador fue reducido y detenido. Las primeras averiguaciones permitieron identificarlo como un cabo de la Policía Federal Argentina, con funciones en una dependencia del Belgrano Sur. Testimonios y fuentes del caso indicaron que el efectivo presentaba signos de haber consumido alcohol, un dato que será clave en la investigación judicial.

El arma utilizada fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Walter, el vecino baleado, relató lo ocurrido tras recibir el alta médica. “Yo estaba por entrar a trabajar, en la puerta de la empresa, y de repente empezó a los tiros. Me apuntó y disparó”, contó. Según su testimonio, logró refugiarse detrás de un auto y luego fue auxiliado por compañeros de trabajo.

“Me pegó el tiro en la pierna, cerca de la rodilla. Gracias a Dios entró y salió”, explicó, aún conmocionado, en A la Barbarossa. Walter confirmó que ahora deberá continuar los controles médicos por su obra social y la ART.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales del efectivo federal y si el ataque fue producto de un estado de ebriedad, un brote violento o algún otro factor.