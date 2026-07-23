Video: un camionero realizó cinco infracciones al mismo tiempo

Un camionero fue detectado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mientras circulaba con exceso de velocidad, usando el celular, sin cinturón de seguridad, con la patente ilegible y ocupando el carril rápido de manera indebida en el Acceso Oeste.

Un camionero fue detectado cometiendo cinco infracciones de tránsito de manera simultánea durante un operativo de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la autopista Acceso Oeste en Buenos Aires. Entre las faltas constatadas se encontraban el exceso de velocidad, el uso del celular al volante, la falta de cinturón de seguridad, una patente trasera ilegible y la circulación indebida por el carril rápido.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 26 del Acceso Oeste en Buenos Aires, donde los agentes de la ANSV observaron que el conductor transitaba por el carril izquierdo con un camión.

De acuerdo con la normativa vigente, los camiones y los micros deben desplazarse por el carril derecho y solo pueden utilizar el izquierdo para realizar maniobras de sobrepaso.

Cinco infracciones detectadas en un mismo control

Al detener el vehículo, los inspectores comprobaron que el conductor no solo circulaba por un carril no permitido para ese tipo de rodado, sino que además:

Excedía la velocidad máxima permitida para camiones.

Utilizaba el teléfono celular mientras conducía.

No llevaba colocado el cinturón de seguridad.

Circulaba con la patente trasera ilegible.

Hacía un uso indebido del carril rápido.

Tras verificar la documentación obligatoria, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y le advirtieron al conductor sobre la gravedad de las conductas detectadas.

La preocupación por tratarse de un conductor profesional

Desde la ANSV remarcaron que el caso reviste especial preocupación debido a que el infractor se encontraba al mando de un vehículo de gran porte y posee una licencia profesional, por lo que debe cumplir con mayores estándares de responsabilidad en la conducción.

El organismo recordó que este tipo de conductas incrementa significativamente el riesgo de siniestros viales, especialmente cuando involucran vehículos de gran tamaño que transportan cargas.

Controles en los principales accesos

El episodio ocurrió durante uno de los operativos dinámicos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realiza sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores viales de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estos controles buscan verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, fiscalizar la documentación obligatoria y prevenir conductas de riesgo para mejorar la seguridad vial en las rutas y autopistas del país.