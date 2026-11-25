El impacto quedó registrado en un video de apenas seis segundos. El vehículo circulaba con la batea levantada cuando llegó al puente de Pigüé. El choque dañó la estructura y obligó a desviar el tránsito.

Un camión volcador chocó contra un histórico puente de la Ruta Nacional 33, en el acceso a Pigüé, y quebró una de las vigas metálicas de la estructura. El momento quedó registrado en un video de apenas seis segundos, filmado por un automovilista que advirtió que el vehículo circulaba con la batea levantada.

El accidente ocurrió el martes por la noche, cerca de las 22, a la altura del kilómetro 132, frente al Parque Municipal, en el partido bonaerense de Saavedra. La cabina del camión alcanzó a pasar por debajo del puente, pero la caja golpeó contra la estructura superior y provocó importantes daños.

El conductor, identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, resultó ileso. El choque obligó a interrumpir el tránsito por el puente y establecer desvíos para mantener la circulación en ambos sentidos.

El video del momento en que el camión rompió el puente

La grabación muestra que la batea del camión ya estaba elevada varios metros antes de llegar al puente. Cuando el vehículo intenta atravesarlo, la caja impacta contra una de las vigas metálicas y provoca una nube de polvo.

El registro fue realizado por un automovilista que ingresaba a Pigüé y advirtió la situación antes del choque. La secuencia dura apenas seis segundos, pero permite observar cómo la parte trasera del camión golpea de lleno contra la estructura.

Según se informó, González había terminado su jornada laboral en una empresa dedicada a la construcción de silos y se dirigía hacia Bahía Blanca. La batea estaba vacía al momento del accidente.

Por qué se levantó la batea del camión

La explicación sobre cómo ocurrió el accidente fue brindada por Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, quien habló con el camionero después del impacto.

Antes de retomar el viaje, González había detenido el camión en una estación de servicio para guardar debajo de la batea la lona que se utiliza para cubrir la carga. De acuerdo con lo explicado por Porta en una entrevista radial, el conductor habría continuado la marcha con la toma de fuerza todavía conectada.

Esto provocó que la batea comenzara a elevarse mientras el camión circulaba. Desde la estación de servicio hasta el puente, el vehículo recorrió entre 800 y 1.000 metros sin que el conductor advirtiera lo que estaba sucediendo.

Después del choque, el camionero repetía: “No me di cuenta, no me di cuenta”, según relató el funcionario de Defensa Civil.

El impacto rompió la primera de las dos cruces metálicas que unen los laterales del puente por encima de la calzada. Ante los daños, se solicitó una inspección de ingenieros de Vialidad Nacional para determinar el estado del resto de la estructura y evaluar cuándo podrá habilitarse nuevamente el paso.

Cómo es el histórico puente de Pigüé que resultó dañado

El puente forma parte de la infraestructura de la Ruta Nacional 33, un corredor clave para la conexión de las zonas agrícolas y ganaderas de Buenos Aires y Santa Fe con los puertos de Bahía Blanca y Rosario.

En 2021, Vialidad Nacional había finalizado trabajos de restauración en el puente, en el marco de obras sobre 153 kilómetros de la ruta, entre Tornquist y Espartillar.

Las tareas incluyeron el reemplazo de defensas deterioradas, la reconstrucción de veredas, la reparación de juntas de dilatación y la pintura del arco. También se extendieron los conductos de desagüe para evitar que el agua provocara daños en la estructura.