Video: un adolescente quiso raptar a una nena de 7 años en Misiones y sospechan de un presunto intento de violación

El adolescente de 17 años siguió a la niña mientras caminaba hacia un comercio, la sujetó por detrás y la arrastró hacia una arboleda. El padre de la menor advirtió la situación y el agresor escapó. Fue detenido horas después gracias a las cámaras de seguridad.

Un adolescente de 17 años fue detenido en la provincia de Misiones, acusado de intentar secuestrar a una niña de 7 años cuando caminaba hacia un comercio de su barrio, en la localidad de Campo Grande en el departamento Cainguás, Misiones.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 8.07. De acuerdo con la investigación, la niña caminaba sola por una calle del barrio cuando comenzó a ser seguida por el sospechoso. Vestía una remera blanca, zapatillas del mismo color, un short rosa y calzas grises.

Las imágenes registradas por cámaras de seguridad instaladas en dos viviendas de la zona muestran que el adolescente se acercó por detrás, la sujetó, le cubrió la boca con una mano y la llevó por la fuerza hacia una arboleda ubicada al costado de un camino de tierra.

La secuencia fue advertida por el padre de la menor, quien salió de su vivienda al observar lo que estaba ocurriendo. Al notar su presencia, el agresor soltó a la niña y escapó del lugar.

El padre de la víctima realizó la denuncia cerca del mediodía y, a partir de ese momento, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande iniciaron un operativo para dar con el responsable.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso y fueron determinantes para su identificación.

Horas después, el adolescente fue localizado y demorado por personal policial. Luego fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la niña a fin de brindarle asistencia y acompañamiento tras el intento de secuestro.