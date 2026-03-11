Video: tremendo allanamiento con disparos en una pool party de una banda que robaba autos

La investigación contra una organización criminal que operaba en el conurbano bonaerense derivó en un amplio despliegue policial en Esteban Echeverría. Durante los procedimientos se incautaron armas y se logró la detención de dos sospechosos, mientras que otro murió tras enfrentarse con los efectivos.

Un violento operativo policial se llevó adelante en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, donde la DDI desarticuló parte de una organización dedicada al robo de vehículos y entraderas. El procedimiento incluyó varios allanamientos simultáneos y terminó con dos detenidos y un delincuente muerto tras enfrentarse armado con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Los procesos se concentraron en el barrio 9 de Abril, señalado por los investigadores como uno de los puntos de operación de la banda. Allí, cuando la policía ingresó a una de las viviendas, un sospechoso abrió fuego contra los uniformados, lo que derivó en un tiroteo que culminó con su fallecimiento.

En paralelo, otros allanamientos permitieron la captura de dos integrantes de la organización, quienes quedaron a disposición de la justicia. En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones y elementos vinculados a los delitos investigados.

La investigación se venía desarrollando desde hacía semanas, con seguimientos y tareas de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos. Según fuentes policiales, la banda estaba vinculada a violentos robos de autos y entraderas en distintos puntos del conurbano bonaerense.

El despliegue del GAD Grupo de Apoyo Departamenta) y de la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones) fue clave para neutralizar la resistencia armada y garantizar la seguridad de los vecinos durante los operativos.

Las imágenes del procedimiento trascendieron rápidamente y generaron fuerte impacto por la magnitud del enfrentamiento.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que deberá avanzar en la imputación de los detenidos y en la identificación de otros posibles integrantes de la red delictiva. El operativo en Esteban Echeverría marca un nuevo golpe contra las bandas que operan en el conurbano y refuerza la presencia policial en zonas críticas.