Video sensible: murió un argentino que se tiró de un acantilado en Hawaii

Lo que eran unas vacaciones soñadas entre amigos terminó en tragedia. Santiago Bordieu, un joven argentino de 28 años, murió en Hawái tras arrojarse al mar desde un acantilado en la zona de Spitting Cave. El profesor de Educación Física, oriundo de San Isidro, se encontraba disfrutando del verano junto a sus amigos cuando ocurrió el fatal accidente.

Según relataron sus acompañantes, Bordieu realizó el salto, pero nunca volvió a la superficie. Ante la desesperación, comenzaron a buscarlo, pero debido a la falta de equipo adecuado, sus esfuerzos fueron en vano. Un testigo del hecho registró el momento en video y posteriormente compartió la grabación en redes sociales: “Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”.