Video: se les rompió el micro en la ruta y los hinchas de Independiente Rivadavia lo pecharon para que arrancara

En plena caravana rumbo a Córdoba, uno de los colectivos que trasladaba a simpatizantes de Independiente Rivadavia sufrió una falla mecánica y quedó detenido en la ruta.

La pasión por Independiente Rivadavia quedó registrada en un video que no tardó en explotar en redes sociales. Este miércoles, miles de mendocinos viajaron rumbo a Córdoba para presenciar la final de la Copa Argentina 2025, donde el Azul del Parque buscará hacer historia frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, una situación imprevista se volvió protagonista del camino: uno de los micros sufrió una falla mecánica y los propios hinchas decidieron empujarlo para que pudiera arrancar otra vez.

Según relataron testigos, el incidente ocurrió poco después de pasar por Villa Mercedes. El colectivo se detuvo en plena ruta y, para evitar demoras, decenas de simpatizantes se bajaron, formaron fila detrás del vehículo y comenzaron a empujarlo al grito de “¡Fuerza!” y “¡Vamos muchachos!”.

Minutos después, el chofer logró encender el motor y continuar el viaje. El momento quedó filmado por los propios hinchas y los videos se hicieron virales en cuestión de minutos.

Desde muy temprano, la salida de más de diez micros repletos de hinchas marcó el inicio de una jornada inolvidable. En redes sociales circularon imágenes de la caravana: banderas, cánticos, bombos y la ilusión de un partido que podría cambiar la historia del club. La cita será en el estadio de Instituto, sede de la gran final.

La expectativa no podría ser mayor. El encuentro de esta noche será el partido más importante en la historia de Independiente Rivadavia, que va en busca de su primer título nacional. Como gesto simbólico, el técnico Alfredo Berti decidió convocar a todo el plantel profesional para viajar a Córdoba, un mensaje de unión y pertenencia en un momento histórico.

El partido comenzará a las 21.10, con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play, y se espera que miles de mendocinos colmen las tribunas para alentar al equipo en una noche que promete quedar en el recuerdo.