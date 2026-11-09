Video: reviví la histórica misa del papa León XIV en Argentina “queridas familias, la Iglesia argentina las necesita”

El papa León XIV celebró una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, en el marco de su visita a la Argentina. Ante miles de fieles, el Sumo Pontífice brindó un mensaje centrado en la familia, la fe y la necesidad de fortalecer los vínculos en una sociedad atravesada por distintas dificultades.

Durante su homilía, León XIV puso el foco en los problemas que afectan a los hogares argentinos y llamó a recuperar la esperanza a través de la fe. Entre las situaciones que mencionó estuvieron la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que comprometen el futuro de los jóvenes.

“En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza. Dios está en medio nuestro. No podemos temer. El Señor es nuestro refugio y fortaleza”, expresó.

El Papa utilizó las lecturas bíblicas de la celebración para desarrollar una reflexión sobre la Iglesia como una casa que recibe a todos y sobre la importancia de construir las familias sobre la figura de Jesucristo.

El mensaje de León XIV sobre la familia argentina

Uno de los ejes centrales de la homilía fue el lugar que ocupa la familia en la historia y la cultura de la Argentina. León XIV destacó que, en una tierra marcada por el encuentro de distintas culturas y etnias, los hogares fueron fundamentales para transmitir la fe y los valores.

En ese sentido, mencionó la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada como algunos de los principios que se transmitieron de generación en generación.

“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, sostuvo.

También convocó a los padres a hablar de Jesús con naturalidad a sus hijos y a mantener vivas las prácticas religiosas en la intimidad del hogar.

“La bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua. Los abuelos que enseñan a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación”, enumeró al referirse a los gestos cotidianos mediante los cuales se transmite la fe.

El llamado a las familias a ser protagonistas de la evangelización

León XIV también pidió a las familias argentinas que asuman un papel activo en la vida de la Iglesia y en la transmisión del Evangelio.

“Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia argentina las necesita”, afirmó.

En esa línea, convocó a acompañar la tarea de obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas, y destacó que la vitalidad de la Iglesia se fortalece cuando las familias rezan unidas y viven su compromiso con la fe.

Además, recordó las palabras de su antecesor, el papa Francisco, quien había señalado la importancia de compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para convertir a cada familia en un templo donde habita el Espíritu.

Las oraciones por la Argentina y sus gobernantes

Durante la misa también se elevaron distintas intenciones por la Iglesia, el país y sus habitantes. Entre ellas, se pidió por el papa León XIV, los obispos y sacerdotes argentinos, y por los gobernantes de la Nación.

En particular, la oración por el país estuvo dirigida a que sus autoridades, inspiradas en la búsqueda de la justicia, promuevan el desarrollo de cada persona, garanticen la paz y aseguren un trabajo digno para todos.

También hubo pedidos por los pobres, los enfermos y las personas más vulnerables, para que encuentren acompañamiento y solidaridad.

El agradecimiento al Papa en nombre de los argentinos

Hacia el cierre de la celebración, se dirigieron unas palabras de agradecimiento a León XIV por su presencia en el país y por el mensaje compartido durante la homilía.

“Las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”, fue la frase de un poeta argentino utilizada para expresar la emoción de los miles de fieles que participaron de la misa.

En el mensaje también se hizo referencia a las dificultades que atraviesan las familias argentinas, entre ellas los problemas económicos, la violencia doméstica, las adicciones a las drogas y al juego, y la soledad de muchos adultos mayores.

Finalmente, se destacó la necesidad de recuperar la fraternidad y abrir caminos de encuentro y diálogo en los hogares y en la sociedad.

La celebración concluyó con la bendición del Papa, quien despidió a los presentes con un mensaje de paz y los invitó a continuar su camino de fe.