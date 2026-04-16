Video: manejaba a casi 200 km/h, lo subió a las redes sociales y será inhabilitado para conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó publicaciones donde un joven realizaba maniobras peligrosas al volante y solicitaron la suspensión de su licencia.

Un joven de 25 años será inhabilitado para conducir luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectara en redes sociales una serie de videos donde manejaba a casi 200 km/h y realizaba maniobras de alto riesgo.

En uno de los videos se lo puede ver circulando a más de 190 km/h, mientras que en otro video incluso desciende de su vehículo en movimiento, una conducta que encendió las alarmas de las autoridades.

El caso tomó relevancia luego de que las imágenes se viralizaran en las redes sociales. A partir de allí, la ANSV inició una investigación que permitió identificar al conductor y constatar que no se trataba de un hecho aislado.

Según informaron, durante el verano también había sido registrado realizando maniobras peligrosas en la vía pública y en zonas de arena, lo que refuerza el patrón de conducción imprudente.

Pedido de inhabilitación de la licencia de conducir

Frente a estas conductas, consideradas incompatibles con la seguridad vial, el organismo nacional solicitó la inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir ante la jurisdicción correspondiente.

Desde la ANSV explicaron que este tipo de medidas se aplican cuando se detecta que un conductor representa un riesgo para sí mismo y para terceros en la vía pública.

De acuerdo con la legislación actual, la Agencia tiene la facultad de pedir la suspensión preventiva de la licencia cuando se comprueba una posible ineptitud psicofísica del conductor. En estos casos, la persona involucrada debe ser notificada y someterse a una reevaluación con exámenes específicos, que determinarán si está en condiciones de volver a manejar.