El capitán de Boca había pedido el cambio durante la final ante Atlético Mineiro por el fuerte desgaste físico. Después de levantar el trofeo, volvió a sentirse mal mien y tuvo que ser asistido.

La celebración de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación por la salud de Leandro Paredes. El capitán del equipo se descompensó y se desmayó mientras daba una entrevista en vivo poco después de levantar el trofeo en Barranquilla.

El mediocampista ya había mostrado signos de agotamiento durante la final frente a Atlético Mineiro. En el segundo tiempo, cuando Boca ganaba 2-0, Parbedes pidió el cambio y fue reemplazado por Tomás Belmonte a los 58 minutos.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena contó después del partido que el volante había terminado el primer tiempo con mareos y que, aunque se había recuperado durante el descanso, volvió a evidenciar dificultades en el complemento.

“Terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

Después de la premiación, Paredes se acercó al móvil para hablar sobre la consagración. El periodista le preguntó por lo que significaba haber conseguido el título junto a su familia y sus compañeros.

El futbolista alcanzó a expresar su alegría por la conquista y comenzó a hablar sobre lo que significaba para él haber cumplido uno de los objetivos que se había planteado desde su regreso a Boca.

Sin embargo, mientras respondía, perdió el conocimiento y cayó al piso. La entrevista se interrumpió de inmediato y recibió asistencia de las personas que se encontraban en el lugar.

Desde la transmisión señalaron que Paredes había sufrido una baja de presión. Benedetto explicó luego que el futbolista se retiró por sus propios medios hacia el vestuario y que incluso hizo un gesto para indicar que se encontraba bien.

Las condiciones de Barranquilla habían sido exigentes durante la final. En la ciudad se registraban cerca de 30ºC, alrededor de un 80% de humedad y una sensación térmica que llegó a aproximarse a los 39ºC.

Luego de ser atendido en el estadio, Paredes fue trasladado a una clínica de Barranquilla para realizarse estudios por precaución. Allí permaneció acompañado por su familia.

Horas después, el propio futbolista llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. Desde la clínica publicó una fotografía y escribió: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”.

Tras completar los estudios, Paredes regresó al hotel para reencontrarse con sus compañeros y continuar con los festejos por el título.

Boca también se refirió al episodio en sus redes sociales y eligió hacerlo con humor. El club publicó una imagen del mediocampista junto al mensaje: “Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá”.

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