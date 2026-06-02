Video: le faltaban 20 figuritas para completar el álbum del Mundial, pero se llevó la peor sorpresa

La familia estaba a punto de completar el álbum del Mundial 2026 cuando una inesperada travesura cambió todo. Una perra salchicha de apenas cinco meses rompió todo y se volvió viral en las redes sociales.

La ilusión de completar el álbum oficial del Mundial 2026 estuvo a punto de convertirse en una pesadilla para una familia de Mar del Plata. Después de meses coleccionando figuritas, intercambiando repetidas y buscando las más difíciles, estaban a apenas 20 cromos de completar la colección cuando ocurrió lo impensado.

La responsable fue Vilma, una simpática perra salchicha de cinco meses que encontró el álbum y decidió convertirlo en su nuevo juguete favorito. En pocos minutos, dejó páginas rotas, figuritas dañadas y un escenario que cualquier coleccionista preferiría no ver jamás.

Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum y su perro se lo comió

El episodio ocurrió dentro de una vivienda marplatense, donde los dueños descubrieron el desastre al ingresar a una habitación. Allí encontraron el álbum oficial del Mundial 2026 completamente mordido y desarmado.

Los más afectados fueron Francisco, de 11 años, y Delfina, de 14, quienes llevaban meses trabajando para completar la colección. El álbum estaba prácticamente terminado: solo faltaban 20 figuritas de las 980 que incluye esta edición especial de Panini.

La reacción de la familia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se escucha a la dueña de la mascota preguntarle: “¿A vos te parece que está bien lo que hiciste? ¿Quién hizo todo esto?”. Mientras recibe el reto, la pequeña salchicha movía la cola sin parar, una actitud que terminó enterneciendo a miles de usuarios.

La escena generó una ola de comentarios y reacciones. Muchos usuarios confesaron haber sufrido situaciones similares con mascotas, mientras que otros aseguraron que era imposible enojarse con la cachorra.

“En adopción” Porque solo le faltaban 20 figuritas para completar el álbum del Mundial y su perrita lo destrozó. pic.twitter.com/y1fdh40Brp — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 2, 2026

El álbum del Mundial 2026, el más grande de la historia

La edición oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se convirtió en una de las más buscadas por los fanáticos del fútbol.

No es para menos: por primera vez la Copa del Mundo contará con 48 selecciones, lo que amplió considerablemente la cantidad de páginas y figuritas necesarias para completar la colección.

Con un total de 980 cromos, se trata de uno de los álbumes más extensos y costosos lanzados por Panini.