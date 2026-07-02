Video: la ola polar trajo la nieve a Mar del Plata y tiñó la costa de blanco

La ciudad vivió una jornada histórica con temperaturas bajo cero y un fenómeno que no se registraba con esta magnitud desde 1991.

La ola polar que atraviesa gran parte del país dejó este jueves una postal inolvidable en Mar del Plata: la ciudad volvió a amanecer cubierta de nieve después de 35 años. Desde temprano, copos y aguanieve sorprendieron a vecinos y turistas en distintos barrios y playas, en medio de una sensación térmica que rozó los -3,4 °C.

El fenómeno se extendió por la costa atlántica bonaerense. En Playa Varese, Cabo Corrientes y el centro marplatense se observaron calles y arenas teñidas de blanco, mientras que en Sierra de los Padres y Batán la nevada fue más intensa. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, recordando episodios históricos como la gran nevada del 1 de agosto de 1991 y la del 10 de julio de 2004.

La ola polar también alcanzó a otras localidades. En Necochea se registró agua nieve constante con temperaturas de -1 °C, en Tres Arroyos la ciudad amaneció cubierta con -2 °C, y en Ayacucho las calles se tiñeron de blanco. El fenómeno se replicó en provincias como Córdoba y Catamarca, donde se reportaron nevadas en zonas serranas.

La jornada obligó a suspender actividades deportivas, como la fecha de atletismo de los Juegos Bonaerenses. Incluso el club Kimberley entrenó bajo la nieve en la previa de su compromiso por el Torneo Federal A, sumando una postal insólita para el fútbol local.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias, con recomendaciones para evitar la exposición prolongada, abrigarse con varias capas de ropa y ventilar los hogares para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Las autoridades pidieron especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La nevada en Mar del Plata se convirtió en uno de los hitos climáticos del año y dejó imágenes que quedarán en la memoria colectiva. En plena temporada baja, la ciudad vivió una jornada única que volvió a demostrar la fuerza de la naturaleza y la capacidad de sorprender con fenómenos poco frecuentes.