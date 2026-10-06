Video: la bandera de Malvinas y el llanto de Messi y Scaloni en la emocionante despedida del 10

Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, entonó el Himno Nacional antes del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el Monumental. La presencia de la histórica bandera de Malvinas hizo todavía más emotivo el momento y tanto Messi como Lionel Scaloni terminaron emocionados.

El partido todavía no había comenzado, pero en el Monumental ya se vivía uno de los momentos más emocionantes de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Durante la entonación del Himno Nacional, el excombatiente de Malvinas Fabio Santana tomó el centro de la escena y las emociones se hicieron imposibles de contener. A su lado estuvo una de las imágenes más significativas de la jornada: la bandera de Malvinas que había sido exhibida tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026. Entre los más conmovidos estuvieron Lionel Scaloni y Messi, quienes no pudieron contener las lágrimas mientras sonaban las estrofas del himno argentino.

La ceremonia previa al partido tuvo como protagonista a Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, quien fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro entre Argentina y Benín.

El momento adquirió un significado especial por la presencia, junto al cantante, de la bandera de Malvinas que había acompañado los festejos de la Selección después de derrotar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La bandera, que se había convertido en uno de los símbolos de aquella celebración, volvió a aparecer sobre el césped del Monumental en una jornada que tenía como eje la despedida de Messi ante el público argentino.

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Uno de los primeros en quebrarse fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección intentó contener la emoción mientras Santana interpretaba el himno, pero finalmente las lágrimas comenzaron a caer por su rostro.

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Messi también lloró antes de su despedida

La emoción también alcanzó a Lionel Messi. El capitán intentó mantener la compostura durante la ceremonia, pero finalmente terminó llorando mientras sonaba el himno. En ese momento estuvo acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, que también estuvieron presentes en el campo de juego durante la despedida.

La presencia de la bandera de Malvinas agregó otro componente simbólico a una ceremonia que ya estaba cargada de emoción.

Se trata de la misma bandera que había sido mostrada por integrantes de la Selección después de la victoria ante Inglaterra durante el Mundial 2026. Esta vez, volvió al centro de la escena durante el himno y acompañó la interpretación de Santana frente a un Monumental colmado, justo antes del último partido de Messi en Argentina.

El Monumental se emocionó antes del último partido del 10

El encuentro ante Benín todavía no había empezado, pero la despedida ya había dejado una de sus imágenes más recordadas. Con Fabio Santana interpretando el himno, la bandera de Malvinas sobre el césped y Messi y Scaloni entre lágrimas, el Monumental protagonizó una ceremonia que anticipó la emoción que marcaría toda la jornada.

Para Messi, era el momento de despedirse del público argentino. Para Scaloni, otra oportunidad de compartir con el capitán una jornada que quedará en la historia de la Selección.

A los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro frenó el partido ante Benín y el Monumental se puso de pie para ovacionar a Lionel Messi en su despedida de la Selección argentina. Durante casi dos minutos, el estadio entero aplaudió al capitán con el juego detenido. Desde las tribunas bajó el clásico “Olé Olé Olé, Messi Messi”.