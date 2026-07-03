Video impactante: intento de robo armado en un semáforo de La Matanza

Una mujer fue sorprendida por un delincuente que le apuntó con un arma mientras esperaba la luz verde en la colectora de la autopista Riccheri. La secuencia quedó registrada en video y permitió la detención del sospechoso. Vecinos advierten que la zona es escenario habitual de ataques similares.

Un violento episodio de inseguridad se vivió en Villa Madero, partido de La Matanza, cuando una mujer fue abordada por un delincuente armado en plena colectora de la autopista Riccheri. El hecho ocurrió el martes pasado cerca de las 13.40, en la intersección de Blanco Encalada y Camino de la Virgen, y quedó registrado por una cámara instalada dentro del vehículo de la víctima.

El atacante se acercó en bicicleta, golpeó la ventanilla e intentó abrir la puerta del auto. Al no lograrlo, arrojó la bicicleta y se paró frente al vehículo, apuntando con un arma directamente a la cabeza de la conductora. Los gritos desesperados de la mujer y las bocinas de otros automovilistas generaron un clima de tensión en la esquina, conocida por los vecinos como “la esquina de los robos”.

El video muestra cómo, en el instante en que el semáforo cambió a verde, la víctima aceleró y logró escapar. La difusión de las imágenes fue clave para que la policía identificara al sospechoso y lo detuviera pocas horas después.

Otros conductores también quedaron expuestos a la situación. Un automovilista en un Renault Sandero gris aceleró y se subió parcialmente a la vereda para huir, mientras una pareja en motocicleta escapó justo cuando la luz verde habilitó la circulación. Estas maniobras permitieron que la mujer encontrara una vía de salida en medio del ataque.

Vecinos de la zona denunciaron que los robos en semáforos se repiten con frecuencia y que los mangrullos de vigilancia instalados en 2020 ya no funcionan. El reclamo por mayor presencia policial y medidas de prevención. La investigación quedó en manos de la fiscalía local, mientras la víctima se recupera del shock emocional.