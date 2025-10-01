Video escandaloso que sacude al país: una camioneta embistió a un auto dos veces y un bebé salió despedido

El hecho ocurrió en Córdoba y quedó registrado por cámaras de seguridad. El conductor de la Amarok impactó dos veces contra un vehículo familiar, provocando que un menor de 18 meses saliera expulsado por el aire. El niño sufrió una fractura de cráneo pero sobrevivió.

Una discusión de tránsito terminó en un episodio de extrema violencia en la ciudad de Córdoba, donde un bebé de 18 meses sufrió una fractura de cráneo tras ser embestido por una camioneta. El hecho ocurrió el 4 de septiembre en la Costanera Norte, a la altura del Puente Santa Fe, pero se conoció públicamente semanas después, cuando se difundió el video del impacto. Las imágenes muestran cómo el conductor de la camioneta embiste dos veces de manera deliberada a un Volkswagen Up, en el que viajaba una familia con su hijo pequeño.

Según la investigación judicial, el conductor de la Amarok, identificado como Juan Cruz Peracca, de 29 años, habría actuado con alevosía. La fiscal Claudia Palacios lo imputó por lesiones leves dolosas, aunque la querella solicita que se recaratule la causa como tentativa de homicidio. “Sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así volvió a chocar”, declaró el abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, en medios locales.

El momento donde la Amarok choca al VW up donde iba un bebé de 18 meses que terminó con fractura de cráneo. El conductor de la camioneta Juan Cruz Peracca tiene 29 años y quedó detenido



El video captado por cámaras de seguridad muestra con claridad cómo el conductor de la Amarok acelera y embiste el vehículo menor en dos ocasiones. En el segundo impacto, el bebé salió despedido desde la parte trasera del auto y cayó sobre el asfalto. A pesar de la violencia del choque, el niño sobrevivió y permanece bajo observación médica. Los profesionales confirmaron una fractura en el parietal derecho, aunque sin compromiso neurológico.

La familia del menor exige justicia y reclama que se agraven las imputaciones contra el acusado. Además, solicitaron a la Municipalidad de Córdoba que se le retire de forma inmediata la licencia de conducir. Peracca permanece detenido en la cárcel de Bouwer y enfrenta otras causas judiciales previas, lo que agrava su situación procesal. La fiscalía evalúa el pedido de la querella mientras continúa la recolección de pruebas.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y expresaron su indignación. La imagen del bebé en el aire se convirtió en símbolo de la negligencia y violencia al volante, y reabrió el debate sobre la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito. En Argentina, el uso de sistemas de retención infantil es obligatorio, pero su implementación sigue siendo uno de los mayores problemas al momento de un accidente de tránsito.

Especialistas en seguridad vial advierten que este tipo de episodios podrían evitarse con medidas preventivas y mayor conciencia ciudadana. “Un niño debe viajar siempre en una silla homologada, correctamente instalada y con el cinturón ajustado. No es opcional: es una cuestión de vida o muerte”, señaló el ingeniero Martín Álvarez, consultado por medios cordobeses. En este caso, el menor estaba correctamente ubicado en su silla, lo que probablemente evitó consecuencias más graves.

La violencia vial es una problemática creciente en el país. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte en menores de edad. El caso del bebé cordobés pone en evidencia la urgencia de reforzar las campañas de concientización, mejorar el control de conductores reincidentes y garantizar que las leyes se cumplan con rigor.