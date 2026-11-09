Video: el papa León XIV salió al balcón de la Arquidiócesis y emocionó a los fieles en Buenos Aires

El Pontífice sorprendió a las personas que esperaban en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana y les impartió una bendición. Hubo lágrimas, aplausos y mucha emoción entre quienes aguardaban la oportunidad de verlo de cerca.

Después de una intensa jornada de actividades en la Argentina, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita: salió al balcón del Arzobispado de Buenos Aires para saludar y bendecir a los cientos de fieles que se habían congregado en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana. En medio de aplausos y lágrimas, salió al balcón, agradeció el cariño de los argentinos y les impartió una bendición que muchos esperaban desde hacía horas.

La bendición del papa León XIV que emocionó a los argentinos

Desde el balcón, León XIV expresó su agradecimiento por el recibimiento y compartió unas palabras con la multitud. “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina“, manifestó.

Luego impartió la bendición y recordó que todos están llamados a anunciar la Buena Nueva con alegría.

“Todos bienvenidos y todos enviados a anunciar con alegría la Buena Nueva“, expresó antes de bendecir a los presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

La escena despertó una fuerte emoción entre los fieles, que respondieron con aplausos y muestras de cariño. Para muchos, el saludo significó la posibilidad de tener un contacto cercano con el Papa, después de haberlo seguido durante distintas actividades de su visita.

Lágrimas y emoción entre quienes esperaban al Papa

La salida al balcón fue especialmente significativa para quienes habían llegado varias horas antes y no sabían si finalmente podrían verlo. Algunos contaron que habían intentado acercarse durante la mañana, pero la cantidad de personas les impidió hacerlo.

Una joven mendocina que vive en Buenos Aires relató que estuvo esperando desde aproximadamente las 16 y que llegó a pensar que no iba a poder verlo. Cuando el Pontífice apareció, la emoción pudo más que las palabras.

“Creo que recién dejé de llorar de lo emocionada que estaba“, contó. También explicó que, al principio, se habían entristecido porque no sabían si León XIV saldría a saludar, pero decidieron quedarse hasta el final.

Otra de las fieles destacó la alegría de haber podido recibir la bendición y aseguró que se iba con más energía después de una jornada de caminatas y espera.

Entre los presentes también había familias y chicos que vivieron el momento como una experiencia inolvidable. Una niña de nueve años contó que le había parecido “muy lindo” poder ver al Papa en persona.