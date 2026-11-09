Video: el maravilloso recibimiento al Papa en el monumento De Los Españoles

El Sumo Pontifice ya está en el monumento De Los Españoles donde celebrará una misa. Antes hubo una procesión con los rituales de la Iglesia Católica.

El papa León XIV comenzó este lunes su segunda jornada de actividades en la Argentina con una visita al Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Allí fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de un encuentro centrado en las personas con discapacidad y los sectores más vulnerables.

Tras su paso por la institución, el Sumo Pontífice se trasladó hacia la Ciudad de Buenos Aires para participar de una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El recorrido incluyó un trayecto por la avenida Del Libertador a bordo del Papamóvil, desde donde saludó a los cientos de fieles que se acercaron para verlo de cerca. Desde la madrugada, numerosas personas habían ocupado las inmediaciones del lugar para conseguir una ubicación y participar de la celebración religiosa.

La jornada de este lunes forma parte de la histórica visita de León XIV a la Argentina, la primera de un Papa al país en casi 40 años.

El domingo, durante su primera jornada, el Pontífice había participado de un encuentro en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei y representantes de distintos sectores políticos y sociales.

En su discurso, pidió reconocer a quienes piensan diferente, defendió una economía al servicio de las personas y planteó la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder.

Con una agenda cargada de actividades y una importante convocatoria de fieles, León XIV continúa así su visita al país, en la que busca mantener encuentros con distintos sectores de la sociedad.