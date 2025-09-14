Video del accidente de Thiago Medina: cómo sigue la salud del ex Gran Hermano

El video muestra el fuerte impacto que dejó a Thiago Medina hospitalizado en estado reservado.

El fuerte accidente vial que protagonizó Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano, quedó registrado por las cámaras de seguridad y generó gran repercusión en las últimas horas.

El siniestro ocurrió el viernes a las 19:50 horas en el cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, cuando la motocicleta conducida por el joven de 21 años impactó violentamente contra un automóvil que circulaba por la zona.

El estado de salud

Medina fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde ingresó con politraumatismos de gravedad.

Fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo. Además, sufrió fractura de costillas y lesiones en pulmones, riñones, hígado y un brazo.

Actualización del parte médico

Con el correr de las horas se conocieron novedades sobre su estado de salud. Este domingo, fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que Medina “sigue en UTI, con pronóstico reservado, pero con signos de leves mejorías respecto al día de ayer”.

El video del accidente

El acompañamiento de la familia

En el lugar se encuentran familiares y allegados, entre ellos Daniela Celis, expareja y madre de las hijas gemelas de Medina. La joven compartió mensajes en sus redes sociales pidiendo cadenas de oración y remarcó que el uso del casco pudo haber sido clave para salvarle la vida.