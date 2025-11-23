Video: Cacho Deicas rompió el silencio y habló por primera vez de su salida de Los Palmeras

“Hay cositas que pasaron que tengo que resolver”. En La Peña de Morfi, Cacho Deicas comentó acerca de su salida de Los Palmeras tras más de cincuenta años juntos.

La separación de Cacho Deicas de Los Palmeras sorprendió al mundo de la cumbia. Después de más de medio siglo como la voz emblemática del grupo santafesino, el cantante decidió dar un paso al costado.

Este domingo, en La Peña de Morfi, rompió el silencio y compartió cómo atraviesa este momento.

Cacho habló de sensaciones, de vínculos que marcaron época y de un diálogo pendiente que, por ahora, no llegó a concretarse.

Diego Leuco fue quien introdujo el tema, consciente de que el público quería escucharlo de su propia voz. La pregunta fue directa: ¿qué había pasado con Los Palmeras?.

Deicas respondió sin rodeos, aunque cuidando cada palabra: “Hay cositas que pasaron y que tengo que resolver yo”, explicó.

Un diálogo que todavía no ocurrió

Leuco quiso saber si en este tiempo se reunieron a conversar y la respuesta de Cacho fue contundente: “No”.

Aun así, dejó abierta la puerta a una posible conversación: “Estoy para tomarme un café cuando quieran”.

Una ruptura tras 52 años juntos

La noticia de la salida de Cacho impactó en el ambiente musical.

Durante el programa, Lizy Tagliani aportó una mirada reflexiva: “Para mí es fundamental charlar porque empezás a pensar, con tanto tiempo, ¿si esto pasó ahora qué hubo para atrás?”.