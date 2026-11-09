Video: así fue la llegada del Papa al Cottolengo

El Pontífice llegó al Cottolengo Don Orione en un papamóvil descubierto y fue recibido por una multitud de fieles. Axel Kicillof lo acompañó y le entregó un mate como obsequio.

El papa León XIV llegó este lunes al Cottolengo Don Orione a bordo del papamóvil y fue recibido por una multitud de fieles que se acercaron para saludarlo. Durante su recorrido, el pontífice saludó a las personas que aguardaban detrás de las vallas de seguridad, en medio de aplausos, banderas y celulares que registraban el momento.

La visita estuvo acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien recibió al Papa y le entregó un mate como obsequio. El mandatario estuvo acompañado por el diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani.

León XIV se desplazó en un papamóvil descubierto mientras recorría el trayecto hacia la institución, ubicada en Claypole. A su paso, los presentes lo saludaron con entusiasmo y buscaron acercarse para tener un contacto con el pontífice.

La llegada al Cottolengo Don Orione se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada, con una importante convocatoria de fieles que esperaron su visita para expresarle su afecto.

¿Cómo sigue la agenda del Papa en el país?

A las 11.30, el Papa regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. En esta oportunidad, el mensaje estará especialmente dedicado a las familias.

La celebración comenzará a marcar el tramo final de las actividades públicas de León XIV y tendrá una despedida prevista para cerca de las 13.

El operativo contempla sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su Gabinete, que contarán con 250 invitados nacionales. También estarán presentes autoridades del Gobierno porteño, acompañadas por otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, para la celebración se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas.

Los últimos encuentros de León XIV en Argentina

La agenda del Sumo Pontífice continuará durante la tarde en Puerto Madero. Alrededor de las 16, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Una hora y media después, a las 17.30, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Finalmente, a las 18.45, León XIV participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

El cierre de la jornada será a las 19.45, con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.