Video: así es la estancia y los autos de lujo que vinculan a los máximos dirigentes de AFA

La Justicia investiga una lujosa estancia en Pilar donde se secuestraron autos de alta gama y bienes de valor, en medio de sospechas de lavado de dinero y presuntas vinculaciones aún no comprobadas con dirigentes de la AFA.

Una investigación judicial que involucra a dirigentes del fútbol argentino volvió a tomar fuerza en las últimas horas, luego de que se allanara una imponente estancia ubicada en Pilar, sobre la cual pesan sospechas de posible lavado de dinero. Aunque el lugar fue asociado públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, desde la Justicia aclararon que no existe comprobación alguna de que la propiedad les pertenezca. Sin embargo, ambos aparecen mencionados en denuncias políticas recientes y en publicaciones que reactivaron la causa.

La propiedad en cuestión comprende 10 hectáreas, con una mansión equipada con pileta, helipuerto y un amplio galpón donde los investigadores encontraron más de 45 vehículos de alta gama, incluidos autos de colección, además de teléfonos celulares, computadoras y otros elementos de valor. Todos estos bienes quedaron secuestrados bajo custodia policial desde la mañana del allanamiento.

Un entramado de compras, ventas y sociedades

El expediente se originó tras una denuncia que —según fuentes judiciales— provendría del espacio político de Elisa Carrió. El eje de la causa no está vinculado a Surfiner o a otras investigaciones sobre la AFA, aunque existen coincidencias en algunos nombres y sociedades.

La estancia tuvo, entre 2017 y 2023, un propietario de alto perfil: Carlos Tevez. El exjugador adquirió la propiedad y la mantuvo durante seis años, hasta venderla a la firma Malte SRL. Esta empresa aparece en los registros como contratista de la AFA en trabajos relacionados con el VAR, aunque aún no se esclarece la naturaleza exacta de ese vínculo comercial.

En 2024, Malte SRL vendió el predio a Real Central, otra firma ahora bajo investigación. La Justicia identificó como propietarios a Luciano Pantano, monotributista con ingresos muy bajos, y Ana Conte, jubilada. La falta de correlación entre la capacidad económica de ambos y el valor millonario de la propiedad encendió las alarmas judiciales.

El señalamiento público de Tevez que reactivó las sospechas

Un dato que volvió a poner la lupa sobre el caso es un tweet publicado por Carlos Tevez el 5 de marzo de 2024, en el que se dirigió directamente a Pablo Toviggino. En el mensaje, Tevez insinuó movimientos sospechosos en la misma zona de Pilar y mencionó una “colección de autos antiguos importados” y “bolsos que trajiste de Catar y de los amistosos con China”, en un comentario que generó fuertes repercusiones.

Aunque la Justicia no confirmó ningún vínculo directo entre los autos secuestrados y Toviggino o Tapia, el mensaje de Tevez se convirtió en un elemento más dentro del contexto de investigación.

Qué se investiga ahora

Los investigadores intentan reconstruir el circuito de compra-venta de la estancia, el flujo de dinero utilizado y el rol de cada firma involucrada. El objetivo es determinar si existió lavado de activos, testaferros o maniobras de ocultamiento patrimonial. También buscan establecer si existe alguna conexión real con dirigentes de la AFA o si las vinculaciones difundidas públicamente forman parte de especulaciones no probadas.

Por el momento, la causa está en plena etapa de análisis y recolección de pruebas. Las autoridades insistieron en que las presuntas vinculaciones con Tapia o Toviggino no están comprobadas y se investigan como hipótesis, no como hechos confirmados.

La investigación continúa y se esperan nuevas medidas en los próximos días para esclarecer el origen de los bienes y el verdadero entramado detrás de la lujosa estancia de Pilar.