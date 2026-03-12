Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri por calumnias y atentado contra el orden público

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Luis Petri luego de que el legislador la acusara de “golpista” en redes sociales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Luis Petri luego de que el legislador la acusara públicamente de ser “golpista” en la red social X. La presentación judicial se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py y marca un nuevo capítulo en la interna política dentro de La Libertad Avanza.

La denuncia fue radicada este miércoles ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, donde Villarruel acusó al dirigente mendocino por los presuntos delitos de calumnias e injurias y atentado contra el orden público, en relación con las declaraciones realizadas por Petri en redes sociales.

El origen del conflicto entre Victoria Villarruel y Luis Petri

El enfrentamiento entre Victoria Villarruel y Luis Petri se intensificó en los últimos días tras una serie de críticas públicas vinculadas al funcionamiento del Gobierno nacional y a la situación política en el Senado.

Durante una entrevista televisiva, Petri cuestionó duramente el rol de la vicepresidenta y aseguró que había sido “funcional a la oposición” en la Cámara alta. Según el diputado, Villarruel habría facilitado el accionar de sectores opositores que intentaban frenar el programa económico del presidente Javier Milei.

En ese contexto, el legislador sostuvo que la vicepresidenta “apostó al fracaso del Gobierno” pese a ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial. Sus declaraciones generaron una fuerte polémica dentro del oficialismo.

Tras las críticas, Victoria Villarruel respondió públicamente a través de su cuenta de X con un mensaje dirigido al diputado mendocino. En ese intercambio, la vicepresidenta ironizó sobre la figura de Petri y cuestionó su desempeño en la gestión pública, además de mencionar su paso por el Ministerio de Defensa y el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Las declaraciones escalaron rápidamente cuando Luis Petri replicó con un mensaje breve en la misma red social en el que la calificó de “golpista”, acusación que la vicepresidenta consideró de extrema gravedad y que finalmente derivó en la denuncia penal presentada en Comodoro Py.

Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

La advertencia que Villarruel había hecho en Mendoza

La presentación judicial se concretó pocos días después de la visita de la vicepresidenta a Mendoza, donde participó de distintas actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Durante su paso por la provincia, Villarruel había anticipado que evaluaba recurrir a la Justicia por las acusaciones en su contra. En declaraciones periodísticas, sostuvo que la calificación de “golpista” era “una acusación muy grave” y que quien la formuló debía demostrarla.

“Es un tema muy serio. Creo que la persona que lo dijo deberá probarlo”, había afirmado la vicepresidenta en ese momento.

Hasta el momento, Luis Petri no realizó declaraciones públicas tras conocerse la denuncia penal presentada por Victoria Villarruel.

Ambos dirigentes coincidieron recientemente en Mendoza durante eventos institucionales como el Desayuno de la COVIAR y el Almuerzo de Bodegas de Argentina, actividades tradicionales de la agenda vendimial. Sin embargo, no hubo contacto entre ellos ni manifestaciones públicas sobre el conflicto.