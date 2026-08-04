Victoria Villarruel autorizó a Anabel Fernández Sagasti a votar de forma virtual en la sesión por la ley de tierras

La vicepresidenta firmó un decreto que habilita, de manera excepcional y sujeto a la aprobación del Senado, la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas y tiene una restricción médica para viajar.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó este martes a la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti a participar de manera virtual, con voz y voto, en la próxima sesión de la Cámara Alta. La legisladora peronista, que atraviesa un embarazo avanzado y cuenta con una indicación médica que le impide realizar viajes de larga distancia, solicitó la medida para no quedar excluida del debate sobre la ley de tierras.

La autorización quedó plasmada en un decreto firmado por Victoria Villarruel, aunque su aplicación definitiva dependerá de la aprobación del pleno del Senado.

El texto establece que Fernández Sagasti podrá intervenir de forma remota “mientras subsista la restricción médica acreditada” o hasta el inicio de su licencia por maternidad, lo que ocurra primero.

Además, se dispuso que la participación virtual se realice preferentemente desde la Legislatura de Mendoza, aunque también podrá conectarse desde otro lugar siempre que se garanticen las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de la sesión.

La senadora explicó que no busca una licencia, sino cumplir con su mandato

La legisladora mendocina, que cursa la semana 32 de embarazo, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que cuestionó la posibilidad de quedar sin participar de una votación por motivos de salud.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?“, expresó al hacer público el pedido dirigido a la vicepresidenta. En su presentación sostuvo que no pretendía anticipar su licencia por maternidad, sino ejercer plenamente la representación que le otorgaron los mendocinos.

Según explicó, su único impedimento es la recomendación médica que le prohíbe recorrer los más de 1.000 kilómetros que separan Mendoza de la Ciudad de Buenos Aires.

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La solicitud de Fernández Sagasti cobró especial relevancia porque la próxima sesión estará atravesada por el debate de la ley de propiedad privada y el nuevo régimen sobre la venta de tierras a extranjeros, uno de los proyectos que genera mayor discusión política en el Congreso.

La participación de la senadora mendocina podría resultar determinante en una votación donde el oficialismo y la oposición mantienen diferencias y todavía no existe certeza sobre el resultado final.

La presentación también volvió a instalar la discusión sobre la posibilidad de habilitar la participación remota de legisladores en casos excepcionales. En su nota dirigida a Victoria Villarruel, la senadora argumentó que impedirle votar dejaría a Mendoza con representación incompleta y afectaría el principio de igualdad federal.

Además, recordó que la modalidad virtual ya cuenta con antecedentes en el Senado y que su constitucionalidad fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la pandemia.

Hebe Casado cuestionó la “doble vara” del kirchnerismo

La decisión también generó repercusiones en Mendoza. La vicegobernadora Hebe Casado recordó un episodio ocurrido en 2025, cuando la legisladora radical María Laura Sainz solicitó participar de manera virtual en una sesión de la Legislatura provincial debido a su embarazo.

Según Casado, en aquella oportunidad el peronismo cuestionó la utilización de la modalidad remota, aunque aclaró que personalmente considera correcto que tanto Sainz como Fernández Sagasti puedan ejercer sus funciones legislativas cuando existe una indicación médica que les impide viajar.

El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla. https://t.co/130QLaTRcp — Hebe Casado (@hebesil) August 4, 2026

La reacción de Fernández Sagasti tras la autorización

Luego de conocerse el decreto firmado por Victoria Villarruel, la senadora expresó su satisfacción por la decisión. A través de sus redes sociales agradeció el respaldo recibido y afirmó que siempre es necesario defender aquello que considera justo.

“Estamos muy contentos por la resolución que me habilita a votar en el recinto. Siempre hay que pelear por lo que es justo. Eso me enseñaron a mí y eso quiero dejarle como enseñanza a mi hijo”, escribió la legisladora.