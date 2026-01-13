Viajes al exterior: ¿cómo tramitar una autorización para ir con un menor?

La Dirección Nacional de Migraciones recordó que la autorización para viajar con menores al exterior es obligatoria en determinados casos y detalló cómo tramitar el permiso, los plazos de entrega y la documentación necesaria para salir del país sin inconvenientes.

La Dirección Nacional de Migraciones recordó que es obligatorio tramitar la autorización para viajar con menores de edad al exterior, un requisito indispensable para evitar inconvenientes al momento de salir del país. El organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad, detalló cómo se gestiona el permiso, en qué casos es obligatorio y qué documentación se exige según el destino.

Cuándo es obligatoria la autorización

La autorización para viajar con menores es necesaria en los siguientes casos:

Cuando el menor viaja solo .

Cuando viaja con uno solo de sus padres o tutores .

Cuando viaja con terceros.

En todas las situaciones se debe presentar el último ejemplar del DNI del menor y, si corresponde, el pasaporte vigente. Además, cuando el menor viaja con ambos padres, es obligatorio acreditar el vínculo mediante la documentación correspondiente.

Cómo se tramita el permiso

La autorización se gestiona con turno previo en más de 100 dependencias migratorias de todo el país. Migraciones ofrece tres modalidades:

Normal: entrega en 10 días hábiles .

Express: entrega en 48 horas .

Al instante: resolución en hasta 2 horas.

Vigencia de la autorización

El permiso puede emitirse bajo distintas modalidades:

Para un único viaje , a utilizar dentro de los 90 días desde su emisión.

Por un período de tiempo determinado .

Hasta la mayoría de edad del menor.

En cualquiera de los casos, la autorización puede ser revocada en cualquier momento por cualquiera de los progenitores.

Documentación para viajar al exterior según el destino

En el marco del Plan Verano, Migraciones también recordó los documentos obligatorios para salir del país, tanto para argentinos como para extranjeros residentes.

Argentinos

Países del Mercosur y Estados Asociados (Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela): DNI o pasaporte vigente .

Países fuera del Mercosur: pasaporte vigente y visa, si el destino la exige.

Extranjeros residentes en Argentina

Residencia permanente: pasaporte o cédula del país de origen y constancia de residencia en Argentina.

Residencia precaria: documento de viaje correspondiente .

Viajes fuera del Mercosur: pasaporte vigente de su nacionalidad y documento que acredite la residencia en el país.

Desde Migraciones recomiendan verificar antes de viajar que todos los documentos estén vigentes, en buen estado y que sean la última versión emitida.

Para obtener más información sobre la autorización para viajar con menores, se puede realizar consultas vía WhatsApp al +54 9 11 3910-1010.