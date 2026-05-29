¿Viajás al Mundial? Ojo que una importante aerolínea canceló varios de sus vuelos

La compañía decidió suspender las partidas especiales desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami por el fuerte aumento del combustible y la baja demanda de pasajes. Los hinchas afectados serán reubicados en vuelos desde Ezeiza sin costo adicional, aunque deberán modificar sus planes de viaje.

La expectativa por el Mundial 2026 también se vive en los aeropuertos argentinos, pero no todas son buenas noticias para los hinchas. Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de los vuelos especiales que iban a conectar Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, una decisión que afecta directamente a quienes ya tenían pasajes comprados para acompañar a la Selección.

La medida se tomó en el marco de un escenario complejo para la industria aérea. El fuerte aumento del precio del combustible, que en los últimos meses trepó cerca de un 50% por la crisis en Medio Oriente, sumado a la baja demanda de pasajes, llevó a la empresa a centralizar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Los vuelos desde el interior habían sido anunciados como una alternativa para facilitar el traslado de los hinchas hacia Estados Unidos, con escalas técnicas en Punta Cana. Sin embargo, la compañía evaluó que la rentabilidad de esas rutas era insostenible y decidió suspenderlas.

Los pasajeros que ya habían adquirido boletos no perderán su inversión. Según informó la empresa, serán reubicados en vuelos desde Buenos Aires sin costo adicional, lo que implica que deberán modificar sus planes y trasladarse primero a la capital para poder viajar. Aerolíneas mantiene actualmente 20 frecuencias semanales a Miami, lo que garantiza disponibilidad para absorber la demanda.

Más allá de la cancelación, la compañía ratificó que se sostendrán los vuelos especiales hacia Kansas y Dallas, sedes donde la Selección Argentina disputará la fase de grupos. En total, habrá dos partidas directas a Kansas y cuatro a Dallas, pensadas exclusivamente para los hinchas que quieran estar presentes en los partidos contra Argelia, Austria y Jordania.

El impacto de la medida se siente especialmente en el interior del país. Los aficionados de Córdoba, Rosario y Tucumán deberán afrontar mayores costos y tiempos de traslado para llegar a Ezeiza, lo que genera malestar en quienes habían celebrado la posibilidad de contar con vuelos directos desde sus provincias.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio, es considerado uno de los más caros de la historia en términos de entradas, alojamiento y transporte. La decisión de Aerolíneas Argentinas refleja las dificultades económicas que atraviesa el sector y suma un nuevo desafío para los hinchas argentinos que sueñan con acompañar al equipo en la máxima cita del fútbol.