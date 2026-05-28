Andrea Rincón aseguro sentirse discriminada por su fe cristiana

La actriz sorprendió en un streaming al revelar que, según su experiencia, la sociedad la celebraba en sus excesos pero la cuestiona por haber elegido acercarse al evangelismo. Sus frases generaron debate y se viralizaron en redes sociales.

La actriz Andrea Rincón volvió a ser noticia por declaraciones que generaron polémica en el mundo del espectáculo. Durante su participación en el ciclo Un Mañanero, transmitido por la plataforma AZZ, confesó que se siente discriminada por haber abrazado la fe cristiana evangélica, un cambio que marcó su vida en los últimos años.

En un tono frontal, Rincón aseguró que nunca imaginó que su acercamiento a la religión iba a despertar críticas. “No me discriminaron por falopera y me discriminaron por cristiana”, lanzó, generando sorpresa entre los conductores y el público que seguía la transmisión en vivo.

La actriz comparó cómo era percibida antes y después de su transformación personal. “Cuando me la tomaba toda era ‘qué copada, hacé tu gracia’. Cuando me hice cristiana era ‘ay, ya no sos tan divertida. Dale, dejate de joder’”, expresó con indignación. Y agregó: “Nunca pensé en mi vida que me iba a pasar eso”.

El testimonio se enmarca en un proceso de cambio que ella misma ha compartido públicamente. En 2023 se bautizó en la Iglesia Épica, en Villa Celina, y desde entonces sostiene que la espiritualidad fue clave para superar sus adicciones. En varias entrevistas anteriores había afirmado: “Dios me salvó la vida”, pero esta vez puso el foco en la reacción social frente a su decisión.

Las repercusiones en redes sociales fueron inmediatas. Mientras algunos usuarios defendieron su derecho a expresar su fe, otros cuestionaron el tono de sus críticas hacia personalidades públicas. La frase sobre sentirse discriminada por ser cristiana se convirtió en tendencia y abrió un debate sobre la tolerancia hacia las creencias religiosas en el espectáculo.