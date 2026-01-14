Vacaciones económicas: a 600 kilómetros de Mendoza hay un pueblo soñado que combina naturaleza y aventura

Tiene lugares naturales que son una belleza, un parque recreativo que es una reserva natural y sectores realizados por el hombre que enamoran a los turistas.

A poco más de 600 kilómetros de Mendoza, existe un destino que enamora a quienes buscan vacaciones económicas, contacto con la naturaleza y propuestas al aire libre: La Cumbrecita, un pintoresco pueblo de Córdoba que se destaca por su perfil peatonal, su arquitectura de estilo europeo y una amplia oferta de actividades para disfrutar todo el año.

Ubicada en pleno Valle de Calamuchita, esta localidad cordobesa se consolidó como uno de los destinos más singulares del país. Bosques de coníferas, arroyos de aguas cristalinas, cascadas y senderos serranos se combinan con construcciones armónicas que respetan el entorno natural, convirtiéndola en una opción ideal para escapadas cortas o estadías prolongadas.

Dónde queda la Cumbrecita y cómo llegar

La Cumbrecita se encuentra a 664 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y el viaje demanda alrededor de ocho horas en auto. El recorrido atraviesa rutas nacionales y provinciales hasta internarse en las sierras cordobesas, donde el paisaje empieza a cambiar y anticipa la experiencia natural que ofrece el destino.

Fundada por inmigrantes alemanes en la década del 30, la localidad mantiene una identidad única: es un pueblo sin tránsito vehicular, lo que garantiza tranquilidad, aire puro y caminatas seguras entre senderos y puentes de madera.

¿Qué actividades se pueden hacer en La Cumbrecita?

Uno de los grandes atractivos del lugar es su variada propuesta de turismo de naturaleza y aventura. Entre las actividades más elegidas se destacan el senderismo hacia cascadas y cerros, los paseos por el casco urbano peatonal y las experiencias gastronómicas de impronta centroeuropea.

Entre los imperdibles se encuentran:

La Capilla: construida en 1967 con materiales de la zona, es un símbolo del pueblo y está abierta a todos los credos.

La Olla: una pileta natural formada por un salto de agua, ideal para refrescarse durante el verano.

Camino del Bosque: un sendero húmedo y sombrío, donde proliferan especies autóctonas y vertientes naturales.

Además, a pocos minutos del centro se ubica El Peñón del Águila, un parque recreativo y reserva natural que ofrece actividades como tirolesa, rapel, vía ferrata, palestra, arco y flecha y caminatas guiadas, una opción muy elegida por familias y grupos de jóvenes.

La gastronomía de La Cumbrecita es otro de sus puntos fuertes, con platos de inspiración suiza y alemana, chocolates artesanales y cervezas regionales. En cuanto al hospedaje, hay cabañas, hosterías y hoteles para distintos presupuestos.

Un aspecto a tener en cuenta es que, al tratarse de un pueblo peatonal, los visitantes deben dejar el auto en los estacionamientos habilitados, salvo quienes se alojen dentro del casco urbano.

