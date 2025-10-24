Una tienda chilena ahora envía gratis a Argentina: ropa desde $7.000 y precios en pesos argentinos

La reconocida cadena de moda chilena Tricot lanzó su tienda online para Argentina con precios en pesos argentinos y envíos gratuitos a partir de $50.000. Ofrecen remeras desde $7.000 y despacho a casi todas las provincias.

Una de las tiendas de ropa más populares y económicas de Chile, Tricot, acaba de desembarcar oficialmente en Argentina con su sitio web en pesos argentinos y envíos a todas las provincias del país. La novedad entusiasma especialmente a los consumidores mendocinos, acostumbrados a cruzar la cordillera en busca de precios más convenientes.

Año tras año miles de argentinos, y sobre todo mendocinos, deciden cruzar al país trasandino para comprar artículos para el hogar, tecnología y también ropa y calzado. La cadena de moda Tricot, reconocida por su oferta asequible y su fuerte presencia en el segmento femenino, anunció el lanzamiento de su plataforma de venta online para Argentina, con despacho directo desde Chile.

¿Cómo comprar en Tricot desde Argentina y con envíos gratis?

Tricot ofrece una gran variedad de productos, desde remeras desde $7.990, sandalias a $14.990 y camisas desde $13.990, hasta accesorios y calzado. La página detalla que los envíos son gratuitos para compras superiores a $50.000 y que el despacho se realiza a todas las provincias, excepto Tierra del Fuego, mediante couriers privados como DHL.

Podés ingresar a la página web desde acá: Tricot Argentina.

El proceso de compra es sencillo: hay que crear una cuenta, seleccionar los productos, completar los datos de envío y elegir el método de pago. La plataforma acepta tarjetas Visa y MasterCard, tanto de crédito como débito, y Mercado Pago, aunque por el momento no permite pagar en cuotas.

Según la empresa, los costos de importación se calculan automáticamente al ingresar la dirección del cliente, de acuerdo con las normativas aduaneras vigentes. Por ejemplo, una compra de aproximadamente $53.000 con envío a Mendoza tiene un costo adicional de unos $8.000 por importación. Los tiempos de entrega varían entre dos y diez días hábiles, dependiendo de la zona del país.