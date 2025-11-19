Una provincia de Argentina confirmó un rebrote de Covid-19: volvieron al barbijo y al distanciamiento social

En medio del aumento de casos, las autoridades de Formosa denunciaron que no pueden continuar la campaña de vacunación porque “las vacunas están retenidas en la Aduana”, apuntando al Gobierno nacional.

La provincia de Formosa volvió a encender las alarmas sanitarias tras confirmar un rebrote de contagios de Covid-19, un escenario que obligó a las autoridades a recomendar el uso de barbijo, la distancia social y otras medidas que remiten a los momentos más duros de la pandemia. En medio de la suba de casos, el gobierno de Gildo Insfrán responsabilizó a la gestión de Javier Milei por la falta de vacunas, asegurando que “las dosis están detenidas en la Aduana”.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, en la última semana se realizaron 1.422 testeos, de los cuales 341 dieron positivo, lo que elevó el índice de positividad al 24%, uno de los más altos en meses.

La mayoría de los casos se detectó en Formosa capital, con 250 nuevos contagios, seguida por El Colorado, Laguna Blanca, Estanislao del Campo, Clorinda y Palo Santo. En total, la provincia registra 408 casos activos, aunque por el momento no hay pacientes internados.

El sistema de salud también informó que se realizan más de 1.700 llamadas diarias para el seguimiento clínico de personas con diagnóstico confirmado, una estrategia que se mantiene desde el inicio de la emergencia sanitaria.

La directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, en diálogo con clarín, pidió a la población retomar medidas básicas de prevención: barbijo en espacios cerrados, ventilación adecuada, evitar compartir utensilios y mantener distancia en lugares con aglomeraciones.

La funcionaria explicó que, ante la baja percepción de riesgo, mucha gente dejó de cuidarse, lo que favoreció la circulación del virus. Aunque la mayoría de los casos actuales se cursan como cuadros leves, advirtió sobre la persistencia del Covid largo, un síndrome que puede dejar secuelas incluso en pacientes jóvenes y previamente sanos.

Reclamo al Gobierno nacional por las vacunas

Rodríguez también apuntó directamente al Ejecutivo nacional por el faltante de dosis para continuar con la campaña de refuerzo. Según aseguró, “las vacunas están en la Aduana”, lo que impide actualizar los esquemas de inmunización, especialmente entre personas mayores y grupos de riesgo.

El planteo sorprendió en un contexto donde la demanda de vacunación es baja, pero la provincia insiste en que contar con las dosis disponibles es clave para frenar brotes como el actual.

Desde 2020, Formosa fue una de las jurisdicciones más estrictas en cuanto a medidas de aislamiento. Los centros de aislamiento masivos, los controles en los ingresos y las cuarentenas obligatorias marcaron la dinámica provincial durante los primeros años de pandemia.

Hasta el 16 de noviembre, Formosa acumulaba 151.429 casos desde el inicio de la emergencia sanitaria, con 149.593 recuperados y 1.351 fallecidos.