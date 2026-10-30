Una mendocina mostró la cola en un monumento y enfureció a todo San Juan

Evan Gonzalez quedó en el centro de una polémica tras compartir imágenes junto a una particular escultura sanjuanina. Después de las críticas y la viralización del episodio, salió a responder con ironía y cuestionó duramente a la prensa.

La visita de una influencer mendocina a San Juan terminó convirtiéndose en una polémica que cruzó las redes sociales y llegó a los medios de comunicación. Se trata de Evan Gonzalez, quien durante su paso por la provincia compartió una imagen en la que aparece de espaldas, mostrando la cola frente al histórico Monumento al Deporte. La publicación, sumada a una serie de comentarios en tono de burla sobre la escultura, despertó numerosas reacciones entre los usuarios sanjuaninos.

La joven estuvo acompañada por el creador de contenido local Mauricio Nozica, conocido en las redes como El Yarco. Juntos grabaron un video frente a la particular estructura ubicada en las inmediaciones del Parque de Mayo, donde hicieron distintas bromas sobre su diseño.

“En Mendoza tenemos un montón de monumentos, a San Martín y un montón de próceres. Acá en San Juan lo que tienen es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué hicieron ahí?”, lanzó Gonzalez mientras observaba la escultura.

Cuando su compañero le explicó que se trataba del Monumento al Deporte, la influencer continuó con las ironías: “¿Al deporte? Es evidente. ¿Al deporte de qué? De tirarse pedo”, comentó entre risas.

La secuencia terminó con otra frase provocadora: “Dijeron, bueno, juegan pa’l culo, hagamos un deporte que se parezca a eso. No puede ser que hayan hecho eso”, expresó.

Las imágenes no tardaron en circular y generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios se tomaron la situación con humor, otros cuestionaron la actitud de la mendocina por utilizar una obra emblemática de la provincia como escenario para una broma de ese tipo.

“Mirá mamá, me están cancelando”: la respuesta de la influencer

Lejos de ignorar las repercusiones, Gonzalez reaccionó a través de sus historias de Instagram. Después de que el portal Tiempo de San Juan publicara el episodio, la joven compartió una captura de la noticia y escribió con ironía: “Mirá mamá, me están cancelando”.

Pero durante el miércoles volvió a referirse al tema y apuntó directamente contra el tratamiento que recibió la noticia en los medios.

“Siempre igual la prensa. La gente se enoja más con los ‘influencers’ que con los que toman las decisiones de su vida y su plata”, escribió en un comentario en la publicación de Tiempo de San Juan.

Además, cuestionó el alcance que consiguió el contenido a partir de su difusión periodística: “Querido Tiempo de San Juan, ¿qué se siente tener el post más visto y likeado gracias a usar mi contenido para que la gente se enoje con temas que no son importantes?”, agregó.

De esta manera, la influencer trasladó la discusión hacia los medios de comunicación y cuestionó que su publicación tuviera tanta repercusión.

La historia del monumento que volvió a quedar en el centro de la polémica

Más allá de las bromas, el Monumento al Deporte, también conocido como Rosetón de los Deportes, tiene una historia importante para San Juan. La obra fue inaugurada en 1970, durante el XIX Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines, y es creación del escultor José Carrieri.

La estructura supera los ocho metros de altura, pesa alrededor de 70 toneladas y representa los cinco anillos olímpicos mediante una composición de formas curvas que simbolizan el movimiento, el equilibrio, la velocidad y la fuerza.

No es la primera vez que la escultura genera controversia. En 2019, durante las obras de remodelación del Parque de Mayo, el monumento fue pintado de blanco y la intervención provocó cuestionamientos de sectores vinculados con la defensa del patrimonio cultural.

En aquella oportunidad, Lucas Carrieri, hijo del escultor, también expresó su desacuerdo con los cambios realizados sobre la obra original. Finalmente, se acordó recuperar su tonalidad original. En 2021, además, se llevó adelante una restauración integral encabezada por la especialista Cristina Sonego.