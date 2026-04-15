Una joven de 15 ocultó su embarazo y dio a luz con las instrucciones de la Inteligencia artificial

Una adolescente de 15 años dio a luz sola en su casa tras ocultar su embarazo y seguir indicaciones que le pidió a la IA. Luego su pareja abandonó a la bebé en una estación de trenes en Quilmes y fingió encontrarla.

Un caso que genera conmoción y abre múltiples interrogantes tuvo lugar en la localidad bonaerense de Ezpeleta, en el partido de Quilmes, donde una adolescente de 15 años dio a luz sola en su casa tras seguir indicaciones que le pidió a la inteligencia artificial. El episodio tomó aún mayor gravedad cuando su pareja, también menor de edad, intentó simular el abandono de la recién nacida en una estación de tren.

Según trascendió, la joven ocultó su embarazo durante meses y, al momento del parto, se encerró en el baño de su vivienda para dar a luz sin la intervención de adultos ni personal de salud.

En ese contexto, recurrió a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para obtener indicaciones sobre cómo atravesar el proceso. El nacimiento se produjo sin controles médicos, en un escenario de aislamiento y miedo a que su entorno familiar descubriera la situación.

Horas después, la adolescente reconoció que siguió instrucciones obtenidas a través de esta tecnología para asistir el parto sin que nadie supiera la situación.

Tras el nacimiento, la joven dio aviso a su novio, un adolescente de 16 años. Ambos acordaron simular el hallazgo de la beba para evitar enfrentar a sus familias.

El joven envolvió a la recién nacida en una manta y la trasladó hasta la estación de trenes de Ezpeleta, donde se acercó a un hombre y aseguró haber encontrado a la bebé abandonada. Posteriormente, se dirigieron a una comisaría, donde se activó el protocolo correspondiente. La beba fue trasladada al hospital local y quedó internada en el área de Neonatología bajo observación médica.

Con el correr de las horas, la situación comenzó a esclarecerse. Las autoridades lograron identificar a la familia y, finalmente, la adolescente se presentó y confesó lo ocurrido. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran fuera de peligro, según confirmaron fuentes sanitarias.

Embarazo adolescente: un problema que vuelve al centro del debate

El caso volvió a poner en foco el embarazo adolescente en Argentina, una problemática que, si bien muestra una tendencia a la baja en algunas regiones, sigue generando preocupación.

Especialistas señalan que la edad de inicio sexual ronda los 14 años y destacan la importancia del acceso a información y métodos anticonceptivos, aunque advierten que muchas veces los adolescentes no cuentan con el acompañamiento familiar necesario.

Profesionales de la salud recomiendan fortalecer el vínculo entre adolescentes y adultos para abordar estas situaciones de manera preventiva. También destacan la necesidad de acudir a centros de salud para recibir asesoramiento confiable.