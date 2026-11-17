Tamara Rubilar, investigadora del CONICET oriunda de Puerto Madryn, encontró en una molécula presente en los erizos una posible herramienta para acompañar la salud de su hijo, que padece una enfermedad autoinmune. Su desarrollo biotecnológico ya se comercializa en Argentina y España.

Una historia familiar terminó convirtiéndose en un desarrollo científico con proyección internacional. Tamara Rubilar, doctora en Biología e investigadora del CONICET, desarrolló suplementos dietarios a partir de moléculas presentes en las huevas de erizos de mar, luego de iniciar una búsqueda personal para encontrar alternativas que ayudaran a su hijo quien fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune cuando era pequeño.

La investigación comenzó en 2013, cuando el niño tenía apenas un año y cuatro meses. Frente al diagnóstico, los médicos le indicaron un tratamiento con corticoides que, según recordó la científica, podía extenderse durante toda su vida.

“Ni bien diagnosticaron al Colito, nos indicaron un tratamiento que iba a tenerlo tomando corticoides de por vida. Y yo no quería eso, porque sabía los efectos”, relató Rubilar y contó que ahí fue cuando comenzó a pensar una solución para ayudarlo.

En ese momento, la investigadora comenzó a buscar información sobre posibles alternativas que pudieran acompañar el tratamiento médico y ayudar a regular el sistema inmunológico de su hijo. Lo que no imaginaba era que encontraría una respuesta vinculada con una especie marina que estudiaba desde hacía años.

El descubrimiento de una molécula presente en los erizos de mar

Rubilar investigaba los erizos de mar desde 2006, mucho antes del nacimiento de su hijo. Al profundizar la búsqueda de información sobre la enfermedad autoinmune, encontró una investigación realizada en Rusia que describía las propiedades de una molécula presente en las huevas de estos animales.

Para comprender el trabajo científico, recurrió a su madre y a su abuela, de ascendencia rusa, quienes la ayudaron a traducir el artículo.

“Empecé a estudiar los erizos en el 2006. Mi hijo nació en el 2012, entonces la verdad que no era algo que estaba programado, pero cuando él empezó con sus problemas de salud y yo estaba buscando algo que reemplace la utilización de los corticoides y que lo ayuden a nivelar su estado inmunológico, me encontré con que los erizos de mar tienen una molécula que efectivamente hace ese efecto”, explicó.

A partir de ese hallazgo, comenzó a trabajar en un extracto que luego llevó a investigadores que habían estudiado previamente esos compuestos. Según contó, después de tres meses de consumo observó una desaparición de los síntomas de su hijo.

Con el tiempo, el desarrollo evolucionó hasta convertirse en un suplemento dietario líquido elaborado a partir de componentes de las huevas de erizo de mar.

Cómo se obtienen las huevas sin sacrificar a los erizos

El proyecto se desarrolla en Puerto Madryn, Chubut, donde Rubilar y su equipo trabajan en biotecnología acuícola. Uno de los objetivos centrales fue encontrar una forma sustentable de obtener las materias primas sin sacrificar a los animales.

“Nosotros hacemos biotecnología acuícola, eso quiere decir que criamos a los erizos en tierra. Usamos un protocolo de bienestar animal y nosotros no matamos los erizos, sino que recogemos sus huevas. Queríamos buscar una solución, pero que sea sustentable“, explicó durante una entrevista.

La metodología consiste en criar los erizos en instalaciones controladas e inducir la liberación de sus huevas. Luego, el material obtenido se procesa y estandariza para elaborar los productos.

El desarrollo se comercializa a través de la empresa de base tecnológica Erisea, vinculada al CONICET, y su marca Promarine. Según Rubilar, los suplementos ya se consiguen en farmacias y su distribución se extendió a distintos puntos de Argentina y España.

Para qué se utilizan los suplementos y qué se sabe sobre sus efectos

Los productos desarrollados a partir de las moléculas de erizo de mar son suplementos dietarios destinados a acompañar la salud humana. La investigadora explicó que están orientados a contribuir a la regulación del sistema inmunológico y al control de procesos inflamatorios.

También mencionó que algunas personas con enfermedades autoinmunes y esclerosis lateral amiotrófica (ELA) utilizan estos productos y han reportado cambios en sus síntomas.

Sin embargo, los suplementos no reemplazan los tratamientos ni las indicaciones médicas. Sus posibles aplicaciones y efectos clínicos continúan bajo estudio.

Rubilar también destacó que su hijo, actualmente adolescente, lleva varios años sin episodios graves y que en contadas ocasiones necesitó retomar el tratamiento con corticoides. La experiencia familiar fue el punto de partida de una investigación que luego se transformó en un emprendimiento científico.

Un emprendimiento argentino que recibió un premio nacional

El desarrollo de Erisea trascendió el ámbito de la investigación y llegó al sector productivo. La empresa fue distinguida con el Premio Emprendimiento Argentino 2025, un reconocimiento a su trabajo en biotecnología y al desarrollo de productos a partir de recursos marinos.