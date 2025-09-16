Una banda argentina canceló su gira en Chile tras recibir amenazas de muerte “por venganza contra los argentinos”

La banda tributo a Nirvana suspendió tres recitales en Quilpué, Talcahuano y Santiago por motivos de seguridad. Los músicos denunciaron violencia xenófoba y mensajes intimidantes vinculados a los incidentes entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.

La banda argentina Seattle Supersonics, reconocida por su tributo a Nirvana, anunció la suspensión de tres recitales que tenía programados en Chile para el mes de septiembre. El motivo fue recibieron un montón de mensajes con amenazas de muerte contra los músicos y parte de la producción local, situación vinculada con los acontecimientos violentos que se vivieron en Argentina cuando se enfrentó Independiente y la U de Chile.

Los chilenos amenazan con vengarse contra argentinos y una banda debió suspender su gira

La tensión entre las barras bravas del fútbol sigue generando repercusiones más allá del deporte. Luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, comenzaron a circular mensajes en las redes sociales sobre posibles represalias contra los argentinos que visitarán el vecino país.

Ahora, la banda Seattle Supersonics estaba a punto de viajar a Chile, donde iban a presentar tres fechas en Quilpué, Talcahuano y Santiago. Sin embargo, tuvieron que suspenderlo.

Ah Producciones, la productora encargada de la organización, informó que en un primer que la cancelación respondía a “motivos de fuerza mayor, ajenos a la producción y a la banda”. Sin embargo, el propio grupo difundió un comunicado a través de sus redes sociales donde expuso la verdadera gravedad del caso y explicaron los motivos de la cancelación.

“Recibimos amenazas anónimas, tanto nosotros como la producción local. Amenazas de muerte y de boicoteo únicamente por ser argentinos”, señalaron desde Seattle Supersonics a través de extenso comunicado en Instagram.

Los músicos vincularon estas intimidaciones con los hechos de violencia ocurridos en agosto en el estadio de Avellaneda, durante el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile. “Repudiamos esos hechos, no tenemos nada que ver, pero algunos integrantes de la producción recibieron amenazas con fotos y datos de familiares, lo que aumentó el nivel de preocupación”, explicaron.

Tras analizar la situación, la productora concluyó que no estaban dadas las condiciones de seguridad para llevar adelante las presentaciones. “Lamentamos profundamente lo sucedido. Solo nos queda agradecer a los fans chilenos que ya tenían sus tickets y esperaban disfrutar de un espectáculo. Esta vez ganaron los malos, pero ya ganaremos los buenos. Repudiamos todo tipo de violencia”, expresaron los integrantes de la banda.

Escalada de tensión en Chile contra los argentinos

Este episodio se suma a una serie de amenazas dirigidas a argentinos que viajan a Chile en el último tiempo. Días atrás, algunas agencias dedicadas a organizar tours de compras hacia el país trasandino también resolvieron suspender actividades por mensajes intimidantes contra los organizadores.