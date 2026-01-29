Un turista molestó a un lobo marino en La Lucila del Mar y generó indignación entre los veraneantes

El episodio fue filmado por testigos y se viralizó en redes sociales, reabriendo el debate sobre el respeto a la fauna marina y la necesidad de reforzar la educación ambiental en la costa bonaerense.

Un hecho ocurrido en la playa de La Lucila del Mar, en el Partido de la Costa, generó un fuerte rechazo entre turistas y usuarios de redes sociales. Un hombre se acercó de manera reiterada a un lobo marino que descansaba en la arena, ignorando las advertencias de quienes estaban presentes. El animal reaccionó abriendo la boca en señal de defensa y la escena fue registrada en video, que rápidamente se viralizó.

Las imágenes muestran cómo el visitante intentó tocar al ejemplar pese a los reclamos de otros veraneantes. “No toque al animal, ¿usted es estúpido?”, se escucha en la grabación, mientras otra persona le advierte: “¿Cree que esto es gracioso? Es peligroso, puede morderlo”. Incluso un testigo señaló que el lobo marino tenía una herida y que podía reaccionar con violencia.

Lejos de retirarse, el hombre defendió su accionar y respondió con insultos hacia quienes lo increpaban. “¿Lo pateé? Solo lo acaricié. Me tratan como si el animal fuera suyo; cállense”, lanzó en medio de la discusión. Su actitud generó aún más indignación y fue cuestionada tanto en la playa como en los comentarios que acompañaron la difusión del video en redes sociales.

Desde la Fundación Mundo Marino recordaron que es fundamental mantener distancia y evitar cualquier contacto con lobos marinos. “El bienestar de la fauna depende del comportamiento responsable de los visitantes. Observar sin interferir es clave para preservar los ecosistemas costeros”, remarcaron en sus recomendaciones.

La polémica se suma a otros casos recientes en la provincia de Buenos Aires. Días atrás, un lobo marino ingresó a un condominio privado en Costa Esmeralda y fue rescatado mediante un operativo coordinado por el Departamento de Zoonosis de Villa Gesell y otras agencias. El animal fue guiado de regreso al mar sin ser forzado, priorizando su seguridad y la de los vecinos.

Cada verano, la aparición de animales marinos en balnearios y zonas urbanas se repite, lo que obliga a reforzar las campañas de concientización. Las autoridades insisten en que los turistas deben evitar el contacto físico, no alimentarlos y dar aviso inmediato a especialistas ante cualquier situación inusual. La convivencia respetuosa con la fauna silvestre es clave para reducir incidentes y proteger los ecosistemas.